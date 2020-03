O novo coronavírus já matou mais de três mil pessoas e chegou a mais de 90 mil pessoas - com 80 mil casos só na China continental e outros dez mil no resto do mundo. Por isso, o Ministério da Saúde do Vietname divulgar um vídeo, alertando os cidadãos para a necessidade de lavar as mãos durante a epidemia.





Ghen Co Vy" foi escrita em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Ambiental e Ocupacional do Vietname e soma já quase 1,5 milhões de visualizações no YouTube.









consciencializamos

O Governo aproveitou o som da música "Ghen" - "vaidoso", em português - dos músicos Erik e Min para pedir aos vietnamitas que "afastassem o vírus Corona". Publicada a 22 de fevereiro, "E a estratégia parece estar a resultar. Apesar de estar na fronteira com o sul da China, o país com quase 100 milhões de habitantes apenas declarou 16 casos à Organização Mundial de Saúde, todos eles entretanto curados.A música despertou ainda um desafio de dança que se tornou viral através da aplicação TikTok, com mais de dois milhões de visualizações em vídeos do #ghencovychallenge, e ganhou um fã no apresentador britânico John Oliver, do Last Week Tonight.A sua letra incluí um guia de como prevenir a infeção do coronavírus, como "esfregar, esfregar, esfregar as mãos" e limitar "visitas a locais lotados". O seu refrão diz também "Cuide sempre da sua saúde // E limpe o espaço em seu redor // Juntos,a sociedade // a repelir o vírus Corona, Corona".