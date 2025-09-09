Sábado – Pense por si

Vacinação contra a gripe gratuita para crianças dos 6 aos 23 meses

Lusa 15:49
Campanha arranca a 23 de setembro.

A vacinação contra a gripe passa a ser gratuita para todas as crianças dos 6 aos 23 meses de idade na campanha outono-inverno 2025-2026, que arranca em 23 de setembro, anunciou esta terça-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

“A principal novidade da campanha é o alargamento da gratuitidade da vacinação contra a gripe a todas as crianças desde os 6 até aos 23 meses de idade”, refere a DGS.

A autoridade explica esta decisão com dados nacionais que demonstram que “esta faixa etária apresenta taxas de hospitalização e de cuidados intensivos equiparáveis às registadas entre pessoas mais idosas”.

Tópicos Vacinas Direção-Geral da Saúde
