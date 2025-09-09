Sábado – Pense por si

Como travar a epidemia do cansaço

Como travar a epidemia do cansaço
Lucília Galha 09 de setembro de 2025 às 23:00

A fadiga não é um sintoma que possa ser desprezado, nem é para aguentar - tem de procurar a causa. É possível recuperar a energia sem grandes mudanças. Como? Desligar as notificações do telemóvel, evitar o açúcar (vai sentir-se ainda pior), arranjar um propósito de vida ou até andar descalço na natureza.

No arranque do ano letivo começaram as dores de cabeça “dilacerantes”. Eram diárias e mantinham-se todo o dia. Só conseguia ir trabalhar sob o efeito de medicação forte. Sentia-se incapacitada, mas nunca pôs baixa. Não havia espaço para o descanso. Atingiu o limite quando, na madrugada de 4 de outubro de 2018, tentou pedir ajuda ao seu marido e não conseguiu. “Uma parte do meu corpo não estava a reagir, eu falava, mas ele não me percebia”, conta à SÁBADO. Cristina Domingues sofreu um AVC com apenas 43 anos. Era a mais nova internada na unidade da ULS da Cova da Beira, na Covilhã. Não tinha qualquer fator de risco: tensão arterial elevada, colesterol ou maus hábitos, como o tabaco. “Os médicos identificaram como causas o stress e o cansaço acumulado, toda a minha vida era trabalho”, diz.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Doenças Tratamento de saúde Doenças virais Doenças e condições Bruno Peixoto Covilhã Colúmbia Nova Iorque Cova da Beira Club Sport Marítimo
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira
A lagartixa e o jacaré

Quando o valor das notícias desaparece

Mesmo quando não há nada de novo a dizer, o que se faz é “encher” com vacuidades, encenações e repetições os noticiários. Muita coisa que é de enorme importância fica pelo caminho, ou é apenas enunciada quase por obrigação, como é o caso de muito noticiário internacional numa altura em que o “estado do mundo” é particularmente perigoso

Menu shortcuts

Como travar a epidemia do cansaço