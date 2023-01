UE recomenda que passageiros vindos da China sejam testados à covid-19

O Mecanismo Integrado de Resposta Política a Situações de Crise da União Europeia recomendou aos Estados-membros que sujeitem os passageiros vindos da China à apresentação de um teste negativo à covid-19. A sugestão ocorre depois de Pequim anunciar um alívio nas restrições aplicadas devido à pandemia, mesmo durante uma onda de contágios.





Este grupo conta com representantes dos 27 governos da UE, e a decisão segue a mesma linha de uma recomendação feita antes pela Comissão Europeia.A partir de 8 de janeiro, a China pretende aliviar as restrições nas viagens, apesar de a nova onda de infeções ter deixado as casas funerárias e os hospitais, como o da imagem em Xangai, assoberbados.Todos os passageiros em voos para e vindos da China devem usar máscaras faciais, os governos europeus devem introduzir testes aleatórios a passageiros que venham da China, e as águas residuais de aeroportos com voos internacionais e que recebam aviões vindos da China devem ser testadas.O Mecanismo Integrado de Resposta Política a Situações de Crise da União Europeia vai continuar a monitorizar a situação. "Os Estados-membros concordam com avaliar a situação e rever as medidas introduzidas em meados de janeiro de 2023", determinaram os governos.Na semana passada, o Centro Europeu para o Controlo de Doenças referiu que aos cidadãos europeus que venham da China, não são recomendadas medidas porque as variantes que circulam no país já se encontram na UE. Além disso, os altos níveis de vacinação e o risco de infeções importadas é baixo.