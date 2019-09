Uma investigação conduzida por especialistas da Universidade de Bristol, Reino Unido, detetou uma ligação entre a toma de paracetamol por mulheres grávidas e problemas de hiperatividade, atenção e comportamento nos seus filhos.

O estudo foi publicado no jornal Paediatric and Perinatal Epidemiology, e consistiu na análise dos efeitos da toma de paracetamol a meio do tempo de gestação (entre as 18 e 32 semanas) e no comportamento dos filhos entre os seis meses e os 11 anos – sendo que a memória e o QI das crianças estudadas foram testadas até estas chegarem aos 17 anos.

Quando estavam grávidas de sete meses, 43% das mães inquiridas disseram ter tomado paracetamol "às vezes" ou mais regularmente durante os três meses anteriores. O fármaco é usado para aliviar as dores durante a gravidez.

Quanto às crianças, foram examinados os resultados de testes à memória, QI (quociente de inteligência) e de desenvolvimento pré-escolares, comportamento e temperamento.

Encontrou-se uma associação entre a toma de paracetamol e problemas de hiperatividade e atenção, tendo-se registado ainda comportamentos difíceis. Nada se explicava com as razões que levaram à toma do medicamento ou fatores sociais.

Contudo, conforme as crianças atingiram sete anos de idade, a associação desapareceu. Concluiu-se também que os rapazes são mais suscetíveis do que as raparigas aos possíveis efeitos comportamentais do paracetamol: podem sofrer problemas de comportamento até aos nove anos.

Jean Golding, que liderou o estudo, frisa que as descobertas se "somam a uma série de resultados que servem de prova dos possíveis efeitos adversos de tomar paracetamol durante a gravidez, como asma ou comportamentos nos filhos". "Reforça o conselho de que as mulheres devem ter cuidado quando tomam medicamentos durante a gravidez e procurar aconselhamento médico quando necessário", sublinha a especialista, que considera necessários mais estudos sobre tomar paracetamol na gravidez.