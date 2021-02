Testes grátis e massivos à covid-19. O exemplo da Dinamarca

Os números não enganam. A Dinamarca, apontada como exemplo pelo especialista Manuel Carmo Gomes no que toca à testagem à covid-19, registava a 4 de fevereiro 0,5% de testes positivos, ao passo que Portugal se fixava nos 18,1%, de acordo com o site Our World in Data.



E ninguém bate o país escandinavo na testagem por mil habitantes: a 4 de fevereiro, foram realizados 2,377,38 testes à covid-19 por mil habitantes. Portugal registou no mesmo dia 738,05 testes por mil habitantes, indica a mesma fonte.



"O resultado que podemos ver na percentagem de testes positivos é que enquanto em Portugal nós andamos sistematicamente atrás da incidência, e depois tivemos esta subida após o Natal, a Dinamarca conseguiu manter a percentagem de testes positivos relativamente baixa devido a esta resposta", observou Manuel Carmo Gomes na que foi a sua última intervenção em reuniões do Infarmed.