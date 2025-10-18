Em causa estão produtos da Philips, Curaprox e Sophie la Girafe.
Uma substância química associada à
baixa contagem de espermatozoides, obesidade e cancro foi encontrada em chuchas
fabricadas por três grandes marcas europeias.
Chuchas de marcas conhecidas contêm substância química nocivaDR
Em causa está a multinacional
holandesa Philips, a empresa suíça de saúde Curaprox e a francesa Sophie la
Girafe, especializada em brinquedos. De acordo com os testes de laboratório
realizados pela d’Test, uma organização de defesa dos consumidores, as chucas
continham bisfenol A – conhecida como BPA – apesar de terem sido
comercializadas com o selo “sem BPA” ou “fabricado com borracha natural”.
O BPA é uma substância química
sintética utilizada na produção de plásticos, que contem uma estrutura
semelhante à do estrogênio, hormona feminina. A semelhança ao estrogénio pode
fazer com que a imite nos corpos de humanos e outros animais.
Os investigadores compraram 19
chuchas em lojas na Chéquia, Eslovénia e Hungria e duas através da
loja online Temu, fabricadas pela Foshan City Saidah Baby Products. Para
simular as condições dentro da boca de um bebê, cada chucha foi colocada numa
solução de saliva artificial por 30 minutos a 37°C e o extrato resultante foi
analisado para determinar a existência de BPA.
De todas as analisadas a maior
concentração foi encontrada na chucha Curaprox Baby Grow with Love Soother, que
apesar de ser comercializada como “livre de BPA” continha uma concentração de 19
microgramas por quilograma – uma violação do limite de 10 microgramas por
quilograma estabelecido pela União Europeia.
A segunda maior concentração de
BPA foi encontrada na chucha de “borracha natural” da Sophie la Girafe, os
testes de laboratório encontraram uma concentração de 3 microgramas por
quilograma. Já na chucha Philips Avent Ultra Air, também comercializada como “livre
de BPA”, e numa chucha da Temu foram encontrados 2 microgramas por quilograma.
A Philips já garantiu que
realizou mais testes aos seus produtos e que não encontrou BPA, enquanto a Sophie
la Girafe referiu que detetou a substância em quantidades insignificantes, mas
reforçou que já não possui chuchas no seu catálogo.
A Curaden, fabricante da linha
Curaprox, afirmou que os resultados "foram uma surpresa". A empresa
realizou seus próprios testes, que corroboraram a descoberta, e retirou o
produto do mercado: "Por excesso de cautela e em linha com nosso
compromisso com a qualidade, a Curaden decidiu imediatamente remover as chuchas
[dos lotes afetados] do mercado e oferecer reembolsos a todos os clientes
afetados".
Segundo a Chem Trust, uma associação
britânica que trabalha para prevenir os impactos que os químicos podem ter no
corpo humano e na natureza, “os efeitos do BPA na saúde são extensos: cancro da
mama, cancro da próstata, endometriose, doenças cardíacas, obesidade, diabetes,
sistema imunológico alterado, efeitos na reprodução, desenvolvimento cerebral e
comportamento”.
Chloe Topping, ativista da Chem
Trust, alerta que as crianças são particularmente vulneráveis ??"porque ainda estão em desenvolvimento, os seus órgãos são muito sensíveis a
perturbações".
Importa recordar que os impostos são essenciais ao funcionamento do Estado e à prossecução do interesse público, constituindo o pilar do financiamento dos serviços públicos, da justiça social e da coesão nacional.