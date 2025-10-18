Substância química ligada à baixa contagem de espermatozoides, obesidade e cancro encontrada em chuchas

Uma substância química associada à baixa contagem de espermatozoides, obesidade e cancro foi encontrada em chuchas fabricadas por três grandes marcas europeias.



Chuchas de marcas conhecidas contêm substância química nociva DR

Em causa está a multinacional holandesa Philips, a empresa suíça de saúde Curaprox e a francesa Sophie la Girafe, especializada em brinquedos. De acordo com os testes de laboratório realizados pela d’Test, uma organização de defesa dos consumidores, as chucas continham bisfenol A – conhecida como BPA – apesar de terem sido comercializadas com o selo “sem BPA” ou “fabricado com borracha natural”.

O BPA é uma substância química sintética utilizada na produção de plásticos, que contem uma estrutura semelhante à do estrogênio, hormona feminina. A semelhança ao estrogénio pode fazer com que a imite nos corpos de humanos e outros animais.

Os investigadores compraram 19 chuchas em lojas na Chéquia, Eslovénia e Hungria e duas através da loja online Temu, fabricadas pela Foshan City Saidah Baby Products. Para simular as condições dentro da boca de um bebê, cada chucha foi colocada numa solução de saliva artificial por 30 minutos a 37°C e o extrato resultante foi analisado para determinar a existência de BPA.

De todas as analisadas a maior concentração foi encontrada na chucha Curaprox Baby Grow with Love Soother, que apesar de ser comercializada como “livre de BPA” continha uma concentração de 19 microgramas por quilograma – uma violação do limite de 10 microgramas por quilograma estabelecido pela União Europeia.

A segunda maior concentração de BPA foi encontrada na chucha de “borracha natural” da Sophie la Girafe, os testes de laboratório encontraram uma concentração de 3 microgramas por quilograma. Já na chucha Philips Avent Ultra Air, também comercializada como “livre de BPA”, e numa chucha da Temu foram encontrados 2 microgramas por quilograma.

A Philips já garantiu que realizou mais testes aos seus produtos e que não encontrou BPA, enquanto a Sophie la Girafe referiu que detetou a substância em quantidades insignificantes, mas reforçou que já não possui chuchas no seu catálogo.

A Curaden, fabricante da linha Curaprox, afirmou que os resultados "foram uma surpresa". A empresa realizou seus próprios testes, que corroboraram a descoberta, e retirou o produto do mercado: "Por excesso de cautela e em linha com nosso compromisso com a qualidade, a Curaden decidiu imediatamente remover as chuchas [dos lotes afetados] do mercado e oferecer reembolsos a todos os clientes afetados".

Segundo a Chem Trust, uma associação britânica que trabalha para prevenir os impactos que os químicos podem ter no corpo humano e na natureza, “os efeitos do BPA na saúde são extensos: cancro da mama, cancro da próstata, endometriose, doenças cardíacas, obesidade, diabetes, sistema imunológico alterado, efeitos na reprodução, desenvolvimento cerebral e comportamento”.

Chloe Topping, ativista da Chem Trust, alerta que as crianças são particularmente vulneráveis ??"porque ainda estão em desenvolvimento, os seus órgãos são muito sensíveis a perturbações".

