São verdadeiros auscultadores mas não servem para ouvir música. Na verdade, este acessório tem a função contrária: reduzir o ruído. Estão à venda em vários sítios, desde lojas para crianças até às tecnológicas, com preços que podem ir dos €10 aos €30 e, no fundo, servem para que muitos pais possam ir com os filhos a lugares barulhentos como estádios, concertos ou outros eventos como casamentos ou festas de aniversário. Mas serão verdadeiramente seguros?