A sonda espacial Parker Solar Probe, da NASA, está mais perto do Sol do que qualquer outro aparelho similar alguma vez conseguiu, estando previsto que nos próximos sete anos consiga chegar ainda mais perto.



A sonda espacial superou na segunda-feira o recorde de 43 milhões de quilómetros estabelecido pelo Helios-2 em 1976 e vai continuar a aproximar-se do Sol até voar pela coroa pela atmosfera exterior pela primeira vez, na próxima semana, passando a 24 milhões de quilómetros da superfície solar.



A Parker Solar Probe vai efectuar 24 aproximações ao Sol nos próximos sete anos, acabando por chegar a cerca de seis milhões de quilómetros.



Lançada em agosto, a sonda espacial está a caminho de estabelecer um outro recorde no dia de hoje. Vai bater o recorde de velocidade do Helios-2 de 247.000 quilómetros por hora.