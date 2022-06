Alunos com necessidades educativas excluídos e sem futuro nas escolas

Inclusão é a palavra de ordem entre as crianças com deficiência. Mas só no papel, por decreto-lei (nº 54/2018), porque na prática há falhas no sistema: a começar pelos ATL integrados nas escolas públicas. O prolongamento de horário tanto pode ser cobrado, como não. Depende dos municípios e a SÁBADO atestou as desigualdades num grupo fechado do Facebook, com 5.000 membros (pais cuidadores destas crianças). À questão lançada (se pagavam ou não pelo serviço) há denúncias de escolas sem esta valência por falta de recursos, em Felgueiras, São João da Madeira ou Vila Real de Santo António. Entre as que a têm, muitas cobram: Loures, Almada, Évora, Sintra, Porto, Braga.



Com as férias à porta, o problema agrava-se entre os pais trabalhadores. Porque há quem tenha de abdicar da carreira para cuidar dos filhos, às vezes discriminados ou, pior, agredidos nas escolas. Avolumam-se as dúvidas e os pedidos de ajuda à tutela. Há pais que até preparam uma petição para a lei ser revista. Questionado pela SÁBADO, o Ministério da Educação contrapõe: “Portugal alcançou já uma inclusão de crianças com necessidades educativas em contexto de sala de aula de mais de 90%, o que nos coloca num lugar de destaque, tido como referência internacional.” Seguem-se os relatos de quem discorda e enfrenta obstáculos.