Monkeypox: há razões para estarmos preocupados?

Portugal está no top 10 dos países com mais casos: já temos quase 1.000. Mas o número de novos casos tem vindo a diminuir de forma global. E a vacinação vai começar a ser feita preventivamente. Saiba a quem e porquê e o que deve fazer para se proteger.

Desde 3 maio, data em que foi detetado o primeiro caso em Portugal, já foram confirmados quase 1.000. Portugal está mesmo entre os 10 países do mundo com mais infetados pelo vírus. Mas não somos os únicos. A Organização Mundial de Saúde declarou, ainda no final de julho, a monkeypox como uma emergência de saúde pública internacional, sendo que a Europa tem sido o epicentro do surto desde o início – que terá começado em duas grandes raves em Bélgica e na Espanha.