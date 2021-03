Será que vamos viver na Lua ou em Marte?

O fascínio pelo espaço vem de miúda, quando gostava de apontar para as estrelas. A mãe dizia-lhe que isso dava má sorte. Não deu. Ainda hoje, Joana Neto-Lima tem estrelas que brilham no teto do seu quarto. Mas o caminho já é longo para a cientista que também trabalhou para a missão do Perseverance que aterrou em Marte em fevereiro.



A astrobióloga portuguesa, de 36 anos, estudou e trabalhou no Centro de Astrobiologia, em Madrid, uma afiliada da NASA em Espanha, e explica qual a importância de estudar as rochas de Marte. E como as respostas que vamos encontrar nesta nova missão podem ter impacto no nosso dia-a-dia. E vai mais longe: no futuro do planeta.



O robô, que aterrou na cratera de Jezero, do planeta vermelho, tem como missão principal preparar a exploração do planeta por seres humanos. Esta missão não tripulada da NASA vai recolher amostras que só vão chegar à Terra daqui a nove ou 10 anos. No entanto, toda a informação que está a ser enviada já é muito útil. Além disso, outro dos objetivos é desenvolver novos testes sobre a atmosfera de Marte.



Joana Neto-Lima explica que o seu trabalho é fazer análises para depois ajudar na interpretação dos dados que chegam do espaço. "Sou uma formiguinha, a recolher amostras, a fazer análises e a procurar novos locais na Terra para fazer uma comparação com a Marte. Num dos meus últimos trabalhos descobri um novo potencial local que são os campos hidrotermais na Islândia. É um trabalho de muita paciência e precisão."





O que podemos esperar desta missão a Marte?

Esta é a primeira missão cujos objetivos principais é a busca de vida passada em Marte e também a primeira missão já a preparar o caminho para uma possível chegada de astronautas a Marte. Por exemplo, levam o sistema Moxie (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) que vai tentar produzir oxigénio a partir do dióxido de carbono da atmosfera.



Além disso, há tecnologia e instrumentos científicos, como um pequeno helicóptero, que vamos tentar se funcionam e se merece a pena investir em próximas missões. Em termos científicos quer-se perceber a composição do solo, ver se existe água ou gelo debaixo da superfície de Marte. Há uns anos descobriu-se no polo sul de Marte. Os rovers permitem uma visão global de Marte, do que lhe aconteceu no passado e isso ajuda a perceber como é que a Terra se comporta e se irá comportar a Terra.