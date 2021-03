O lento regresso à 'normalidade': como a vacina levanta restrições

Até dia 8 de março, os três países com mais habitantes com a vacinação completa contra a covid-19 eram os Estados Unidos da América, Israel e os Emirados Árabes Unidos. De acordo com dados divulgados no site Our World In Data, Israel lidera com 44,6% da sua população imunizada, seguido dos Emirados Árabes Unidos com 22,1% e dos Estados Unidos, com 9,1%.



Nos Estados Unidos e em Israel, sente-se algum alívio das restrições contra a propagação da covid-19, entre as pessoas vacinadas. Porém, as vacinas previnem que as pessoas fiquem gravemente doentes, mas não necessariamente da infeção pelo coronavírus.



Portugal surge em 14.º lugar na lista, com 2,9% da sua população totalmente vacinada.