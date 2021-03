Marte na Terra: lago na Turquia pode esconder segredos do início da vida

O rover Perseverance da NASA está à procura vida na superfície de Marte, recorrendo a dados que os cientistas recolheram bem mais perto de casa: um lago no sudeste da Turquia.







Getty Images

A Agência Espacial Norte-Americana (NASA) garante que os minerais e depósitos de rochas no lago Salda são os mais parecidos com os que existem à volta da cratera de Jezero, que o Perseverance está a investigar no planeta vermelho. Acredita-se que aqui já existiu água.Os dados recolhidos no lago Salda podem ajudar os cientistas enquanto procuram por vestígios fossilizados de vida microbiana. "Salda... serve como uma poderosa analogia na qual podemos aprender e interrogar-nos", referiu à Reuters, Thomas Zurbechen, administrador associado para a ciência.Uma equipa de cientistas planetários americanos e turcos desenvolveu uma investigação nas margens do lago em 2019. Salda é conhecido como as Maldivas turcas devido às águas azuis cristalinas e costas brancas. Os cientistas acreditam que os sedimentos nas margens resultam da erosão de grandes montes formados com a ajuda de micróbios conhecidos por microbialitos.A equipa do Perseverance quer descobrir se existem estes microbialitos na cratera de Jezero, onde já exitiu um lago de água líquida. Pretende ainda comparar os sedimentos da praia de Salda com os minerais carbonáticos - formados de dióxido de carbono e água, um ingrediente chave para a existência de vida - que foram detetados nas margens de Jezero."Quando encontrarmos alguma coisa no Perseverance podemos ir olhar para o lago Salda para comparar os dois processos, procurar semelhanças, mas também diferenças importantes", explicou Thomas Zurbechen.As amostras de rochas extraídas do solo marciano vão ser armazenadas para um eventual envio para a Terra, em duas futuras missões, previstas para 2031.