'Um astronauta não pode ter cáries'

Razão: no espaço não há assistência médica e uma dor de dentes pode dar bastantes problemas. A Agência Espacial Europeia vai recrutar novos astronautas e está à procura sobretudo de mulheres. A SÁBADO falou com Pedro Caetano, um dos dois médicos com formação em medicina aeroespacial em Portugal, para saber o que é preciso para se candidatar.

Ainda o concurso não se iniciou e já há portugueses interessados em candidatar-se. A Agência Espacial Europeia (ESA) vai recrutar novos astronautas nos Estados-membros, incluindo Portugal, para uma nova viagem à Lua. As candidaturas só começam a 31 de março mas Pedro Caetano, coordenador da Unidade de Medicina Aeronáutica do Instituto CUF Porto, e um dos poucos médicos com formação em Medicina Aeroespacial - que nos Estados Unidos é uma especialidade, mas aqui não - já recebeu contactos de uma dezenas de interessados em ir para o espaço.



Ele próprio está a ponderar também fazê-lo, até porque também partilha do fascínio por este mundo - já fez inclusive uma formação na NASA e experimentou os testes que só os astronautas fazem. A SÁBADO falou com o especialista para saber o que é preciso e se qualquer pessoa pode candidatar-se. Aviso: se usa lentes de contacto, o melhor é esquecer.