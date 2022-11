Medicamento mostrou-se eficaz a reduzir o declínio de Alzheimer

Há uma nova esperança na luta contra a doença de Alzheimer. Depois de há umas semanas um teste de um medicamento ter desiludido nos resultados, agora há boas notícias: uma nova droga mostrou ser eficaz no atraso do declínio cognitivo. O teste foi realizado com 1.800 com pacientes diagnosticados com Alzheimer, com resultados bastante promissores, apesar de 13% terem registado efeitos secundários negativos. O nome do medicamento em causa é Lecanemab e foi desenvolvido em conjunto pela Biogen (Estados Unidos) e a Eisai (Japão).