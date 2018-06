Retirada do mercado máscara facial por risco sério para a saúde

A Autoridade Nacional do Medicamento mandou retirar do mercado a máscara facial Hydra-Suction Black Mask, da empresa Pil´Aten, por não cumprir o regulamento comunitário e apresentar risco sério para a saúde humana, revelou o Infarmed.

De acordo com a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, a retirada foi ordenada depois de ter sido detectada pela autoridade competente checa a comercialização deste produto cosmético "com origem desconhecida e cuja rotulagem não cumpre com o Regulamento (CE) n.º 1223/2009, de 30 de Novembro".

Assim, o Infarmed ordenou tanto a suspensão imediata da comercialização como a retirada do mercado de todas as unidades do referido produto, que foi detectado em embalagens unidose e de 60 gramas.