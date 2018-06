A serotonina, neurotransmissor conhecido por estar associado a sentimentos como a felicidade e o amor e inibir sintomas como a raiva, o sono ou o apetite, poderá estar também ligada à aprendizagem. Através de uma investigação publicada na revista Nature Communications, cientistas do Centro Champalimaud, em Lisboa, e da University College de Londres (UCL) observaram que a capacidade de compreensão dos ratinhos em estudo aumentava com a estimulação de serotonina através de uma técnica que recorre a luz laser.

Os investigadores analisaram a hipótese desta substância química poder influenciar a tomada de decisão e o comportamento, através da rapidez com que as novas informações são adquiridas e o papel da experiência nestas acções.

O método utilizado consistia em colocar os animais em tarefas de aprendizagem para obter água de dois recipientes, com fornecimento – ou não – de serotonina. Os resultados passaram por perceber duas estratégias tomadas pelos animais: na primeira, os ratinhos tentavam o recipiente que lhes tinha fornecido água no momento anterior e, caso este não tivesse nenhuma, passariam para o restante; na segunda, estes recorriam à sua memória de longo prazo e à experiência adquirida nas tentativas anteriores para tomar a decisão.

A serotonina foi administrada através de opto-genética, uma técnica que estimula os neurónios produtores do neurotransmissor com uma luz laser. Segundo o artigo, "a estimulação da serotonina aumentava a eficiência da aprendizagem baseada na história das recompensas passadas, mas apenas quando consideravam as escolhas feitas após intervalos de longa duração", algo presente na segunda estratégia tomada.



"Quando os neurónios produtores de serotonina foram artificialmente activados com a luz, os ratinhos conseguiram adaptar mais rapidamente o seu comportamento. Isto é, deram mais peso a nova informação e portanto incorporaram-na mais rapidamente nas suas decisões quando esses neurónios se encontravam activos", afirmou o neuro-cientista Zachary Mainen, um dos autores do artigo.



Este estudo poderá então explicar o uso de fármacos que têm como alvo este neurotransmissor – os inibidores selectivos da recaptação de serotonina (ISRS) – e também terapias cognitivo-comportamentais. Ao jornal Público, outra autora do estudo, Madalena Fonseca, refere que esta é apenas a "ponta do icebergue" e que o próximo passo passará por "aprofundar o estudo da serotonina na aprendizagem (por exemplo, perceber exactamente como é a serotonina influencia a aprendizagem, se influencia todos os tipos de aprendizagem ou só alguns) e, por outro lado, perceber como é que este efeito se relaciona com outros efeitos que sabemos que a serotonina também tem, em particular o seu papel em promover a paciência".