Manter o mesmo médico pode reduzir o risco de morte

por David Oliveira com Leonor Riso

Investigadores britânicos descobriram que ligação entre o paciente e os médicos é mais importante do que se julgava.

Um estudo das universidades de Exeter e de Manchester assegura que ser atendido sempre pelo mesmo médico reduz o risco de morte. Os investigadores chegam a esta conclusão ao analisarem estudos anteriores que tinham dados sobre pacientes que tinham o mesmo médico e informação sobre mortalidade.



"O que a nossa investigação mostra é que o lado humano da medicina ainda é muito importante, mesmo em questões de vida ou de morte", refere Danis Periera Gray, um dos autores do estudo e investigador em St Leonard’s Practice, Universidade de Exeter, citado no The Guardian. Todavia, os autores avisam que o estudo não consegue provar definitivamente que ver o mesmo médico é o que leva à redução da mortalidade.

Outras investigações já provavam que a continuidade de cuidados médicos está relacionada com vários benefícios, como por exemplo, os pacientes seguirem os conselhos médicos com mais cautela, melhor aceitação a vacinas e outros procedimentos médicos. Adicionalmente, estes pacientes vão parar às urgências com menos frequência.

A equipa de investigadores encontrou 22 estudos cujos dados encaixavam-se nos seus critérios de pesquisa. Todos eles foram publicados desde 2010 e foram realizados num total de 9 países diferentes, entres os quais EUA, Inglaterra, Coeria do Sul e Israel.

Estes estudos comprovavam um elo de ligação entre a continuidade dos cuidados médicos e menores taxa de mortalidade. Gray explica que os pacientes sentem-se mais à vontade para falarem sobre os seus problemas, e isso permite que os médicos acumulem conhecimentos sobre os pacientes e estejam mais aptos a trata-los. "Este fenómeno aplica-se a especialistas, médicos de clínica geral, cirurgiões e psiquiatras. Por isso, pensamos que este efeito estenda-se por toda a medicina". E o investigador acrescentou: "Quando estamos doentes é muito importante termos alguém em quem possamos confiar".

Mas, quando as pessoas ficam mais doentes, ou têm vários problemas de saúde, podem precisar de ver vários médicos. A professora Chris Salisbury da Universidade de Bristol salienta, em declarações ao The Guardian, que o acompanhamento com o mesmo médico é fundamental. Contudo, em muitos locais isto está a desaparecer.