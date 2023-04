Adiado para sexta-feira lançamento de satélite com tecnologia portuguesa para Júpiter

A missão do Juice também servirá para estudar três das maiores luas de Júpiter com potencialidades de albergarem vida.

O lançamento do satélite europeu Juice, que vai estudar Júpiter, agendado para esta quinta-feira, numa missão que envolve empresas, cientistas e engenheiros portugueses, foi adiado para amanhã devido às más condições meteorológicas, anunciou a Arianespace.







A descolagem, marcada para as 13h15 (hora de Lisboa) a bordo de um foguetão europeu Ariane 5, a partir da base da Agência Espacial Europeia (ESA) em Kourou, Guiana Francesa, foi adiada devido a um "tempo vermelho", nomeadamente o risco de raios, minutos antes da contagem final.A missão do Juice também servirá para estudar três das maiores luas de Júpiter com potencialidades de albergarem vida.Portugal está representado pelo presidente da agência espacial Portugal Space, Ricardo Conde.