Pais Coragem lidam com a dor da perda gestacional. “Juntos somos mais fortes”

No grupo de apoio Pais Coragem juntam-se vários pais que sofreram uma perda gestacional. O objetivo é que, com a ajuda de vários profissionais de luto, sejam desenvolvidas "estratégias e ferramentas para o processo de luto" num espaço onde estes pais"são acolhidos e podem partilhar as suas vivências em relação ao processo de luto".

É "preciso deixar sair as emoções, falar do horrível e triste que é perder um filho na barriga, e por vezes ir parar ao fundo do poço, para depois conseguir voltar à superfície". A descrição da importância do grupo de apoio Pais Coragem, que junta pessoas vítimas de perda gestacional, é de Alice, uma das mulheres que partilhou o seu relato com a SÁBADO.