Já começou a contar o prazo de dois meses para que o diploma final que "cria condições para a concretização plena do regime da gestão de substituição" seja publicado em Diário da República - e por ele, esperam desde 2019 mulheres e famílias que suspenderam os seus projetos de ter filhos, e as várias instituições que são envolvidas no processo.