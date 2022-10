AdoroOsMeusOlhos: sabe que o glaucoma é uma causa silenciosa de cegueira?

Porque é que nos temos de preocupar com o glaucoma?

O glaucoma é uma doença crónica e progressiva do nervo ótico – que é o nervo que leva a informação do olho, que recebe as imagens para o córtex visual onde as imagens são “observadas e vistas” pelo nosso cérebro. É uma doença importante porque é a principal causa de cegueira irreversível (a OMS estimou que em 2020 existiam 4,4 milhões de pessoas afetadas a nível mundial), porque se instala com uma perda impercetível (numa fase inicial) da visão periférica, só levando a cegueira num estádio mais avançado e sobretudo porque é potencialmente evitável se diagnosticada. O problema é que não dá sintomas (ardor, dor, etc.) e, como tal, evolui silenciosamente se não for diagnosticada numa consulta de rotina de oftalmologia.