Quase 50 anos depois de Neil Armstrong ter pisado, pela primeira vez, a superfície da Lua, a Space X de Elon Musk volta a colocar o satélite na órbita dos nossos pensamentos. A empresa há muito que ambicionava realizar breves viagens tripuladas até ao satélite como forma de turismo espacial e agora é conhecido o seu primeiro cliente: Yusaku Maezawa, o 14º homem mais rico do Japão - com uma fortuna avaliada em 3,1 mil milhões de euros -, será o primeiro astronauta privado da História. Mas quem é este multimilionário e onde nasceu este sonho que poderá tornar-se realidade?

Maezawa nasceu em Kamagaya, uma cidade no distrito de Chiba, em Novembro de 1975, mais de seis anos depois da missão do Apollo 11. A sua paixão de infância não era bem o espaço, mas sim a música: foi baterista de uma banda de punk rock, até decidir emigrar para os Estados Unidos com a sua namorada quando tinha apenas 18 anos.

A música, no entanto, nunca ficou para trás e foi a colecção de álbuns do próprio Yusaku que fundou a base para o começo da sua empresa, a Start Today, que vendia CD’s importados pelo correio. O negócio evoluiu depois para um site de compras online e, com ele, o nome da marca também mudou – para o que é, actualmente, a ZOZO.

Apesar do sucesso da empresa, pouco se sabia do milionário japonês até 2016. Nesse ano, Yusaku Maezawa adquiriu um quadro do pintor norte-americano Jean-Michel Basquiat por quase 50 milhões de euros e, um ano mais tarde, investiu mais 94 milhões noutra peça do mesmo artista.

Além de arte, Yusaku é um conhecido adepto de automóveis desportivos, com uma longa colecção que se estende por modelos como o Bugatti Chiron ou o Mercedes-Maybach G650 Landaulet SUV. À Reuters, o japonês também referiu a sua intenção em adquirir a equipa de basebol do qual é fã – anúncio que poderá chegar ainda no final deste ano.



Comprar um foguetão para levar artistas à Lua com ele

Agora, o japonês voltou a aparecer na esfera pública numa conferência organizada pela empresa de serviços de transporte espacial Space X, cujo fundador é Elon Musk. E Yusaku Maezawa não olhou a meias medidas para garantir um lugar no foguetão Big Falcon: "Não comprei apenas um lugar no foguetão. Comprei todos os lugares do foguetão. Isto tem muito significado. Pensei muito sobre todas as variáveis de ser o único passageiro. Mas também pensei como isto pode contribuir para a paz. Este é o meu sonho de vida", referiu na apresentação.





Sendo um reconhecido coleccionador de arte, o objectivo de Maezawa será levar artistas com ele na viagem: "Desde criança que sonho com a Lua. Escolhi ir à Lua com artistas. Quando pensei em artistas que gostaria de levar pensei em Basquiat, John Lennon, Michael Jackson, Coco Chanel, Pablo Picasso e Andy Warhol. Mas nenhum deles está entre nós. E eu sei que há por aí muitos artistas entre nós que podiam embarcar nisto. Por isso, vou convidar seis a oito artistas para se juntarem a mim em 2023 e a criarem algo depois da viagem".

O valor que Maezawa pagou pela viagem não foi divulgado mas, em declarações à agência Reuters, o japonês revelou que a quantia seria "muito maior" que o custo de um quadro de Jean-Michel Basquiat. Musk afirmou que Yusaku terá realizado um depósito significativo e que este teria um grande impacto no desenvolvimento do Big Falcon, que tem um valor estimado de quase 5 mil milhões de euros.

No entanto, o fundador da Space X não deixou de referir a coragem de Yusaku em fazer a viagem. "Isto é perigoso. Não é um passeio no parque. Não é como apanhar um avião. Há hipóteses de isto correr mal. Vamos fazer tudo para que isso não aconteça, mas ele teve de ser muito corajoso para fazer isto", referiu em conversa com os jornalistas na sede da empresa, perto de Los Angeles. Musk refere ainda que "não foi a SpaceX que escolheu Yusaku Maezawa, foi ele que escolheu a SpaceX".





SpaceX’s next generation vehicle—BFR—will be the most powerful rocket in history, capable of carrying humans to the Moon, Mars, and beyond. https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/urQDbdTK94 — SpaceX (@SpaceX) 18 de setembro de 2018