O multimilionário japonês Yusaku Maezawa vai oferecer mais de 8 milhões de euros a seguidores no Twitter naquilo que apelida ser uma "experiência social" para observar se o dinheiro aumentará a felicidade daqueles que receberem o prémio.

O 22.º homem mais rico do Japão – com uma fortuna avaliada em 1,8 mil milhões de euros – vai distribuir um milhão de yens (cerca de 8,3 mil euros) a mil seguidores selecionados aleatoriamente que tenham retweetado a sua publicação de 1 de janeiro. Mas a "experiência social" tem um senão: a maneira como é gasto o dinheiro vai ser monitorizada através de inquéritos.

Com um prazo de inscrição até 7 de janeiro, o multimilionário anunciou esta quarta-feira que o projeto sob o nome "Escritório de Planeamento Corporativo" recebeu 4.425 pedidos após triagem e que o sorteio para anunciar os sortudos que receberão os prémios serão anunciados em "2-3 dias". A publicação tornou-se a segunda mais republicada da rede social Twitter, com 4,1 mil retweets.

"Esta é uma experiência social séria", afirmou Maezawa no Youtube, acrescentando que espera que a sua iniciativa desperte interesse nos estudos e na economia e comparando o prémio a um salário. O multimilionário japonês afirma que "tem o dinheiro e o tempo livre" para fazer os pagamentos e que sentia a vontade de tentar incentivar o debate sobre a meritocracia no Japão.

Esta não é a primeira vez que Maezawa faz um giveaway desta natureza: pela mesma altura do ano passado, o multimilionário ofereceu um milhão de yens (os mesmos cerca de 8,3 mil euros) a 100 seguidores do Twitter. A publicação é, ainda hoje, a mais republicada da rede social, com 4,3 milhões de retweets.

O multimilionário que quer ser o primeiro turista na Lua

Com 44 anos, Maezawa emigrou do Japão para os Estados Unidos com apenas 18 anos. Fundou a sua empresa Start Today, que se destinava a vender CD’s importados por correio. O negócio evoluiu depois para um site de compras online e, com ele, o nome da marca também mudou – para o que é, atualmente, a ZOZO. A empresa de que é pai foi, no entanto, vendida em novembro do ano passado ao SoftBank Group Corp por cerca de 800 milhões de euros.

Até 2016, pouco se sabia do multimilionário japonês. Nesse ano, Yusaku Maezawa adquiriu um quadro do pintor norte-americano Jean-Michel Basquiat por quase 50 milhões de euros e, um ano mais tarde, investiu mais 94 milhões noutra peça do mesmo artista. Além de arte, Yusaku é um conhecido adepto de automóveis desportivos, com uma longa coleção que se estende por modelos como o Bugatti Chiron ou o Mercedes-Maybach G650 Landaulet SUV.

Em setembro de 2018, voltou a aparecer na esfera pública numa conferência organizada pela empresa de serviços de transporte espacial Space X, cujo fundador é Elon Musk. Nesta, Maezawa anunciou intenções de ser o primeiro astronauta privado da História através do foguetão Big Falcon. E não olhou a meios para poder dizer que seria o primeiro.

"Não comprei apenas um lugar no foguetão. Comprei todos os lugares do foguetão. Isto tem muito significado. Pensei muito sobre todas as variáveis de ser o único passageiro. Mas também pensei como isto pode contribuir para a paz. Este é o meu sonho de vida", referiu na apresentação.

Sendo um reconhecido colecionador de arte, o objetivo de Maezawa é levar artistas com ele na viagem: "Desde criança que sonho com a Lua. Escolhi ir à Lua com artistas. Quando pensei em artistas que gostaria de levar pensei em Basquiat, John Lennon, Michael Jackson, Coco Chanel, Pablo Picasso e Andy Warhol. Mas nenhum deles está entre nós. E eu sei que há por aí muitos artistas entre nós que podiam embarcar nisto. Por isso, vou convidar seis a oito artistas para se juntarem a mim em 2023 e a criarem algo depois da viagem".

O valor que Maezawa pagou pela viagem não foi divulgado mas, em declarações à agência Reuters, o japonês revelou que a quantia seria "muito maior" que o custo de um quadro de Jean-Michel Basquiat. Musk afirmou que Yusaku terá realizado um depósito significativo e que este teria um grande impacto no desenvolvimento do Big Falcon, que tem um valor estimado de quase 5 mil milhões de euros.

No entanto, o fundador da Space X não deixou de referir a coragem de Yusaku em fazer a viagem. "Isto é perigoso. Não é um passeio no parque. Não é como apanhar um avião. Há hipóteses de isto correr mal. Vamos fazer tudo para que isso não aconteça, mas ele teve de ser muito corajoso para fazer isto", referiu em conversa com os jornalistas na sede da empresa, perto de Los Angeles. Musk refere ainda que "não foi a SpaceX que escolheu Yusaku Maezawa, foi ele que escolheu a SpaceX".

Uma coisa é certa: com esta nova forma de turismo espacial, a Space X volta a despertar a atenção das pessoas sobre a Lua – quase 50 anos da missão Apollo 11, que colocou pela primeira vez o Homem na Lua. E o satélite é apenas uma amostra: a viagem está marcada para 2023 mas as verdadeiras atenções de Musk estão centradas em levar o Big Falcon até Marte, como parte de tornar os humanos numa "espécie multi-planetária".

No final de dezembro de 2018, Musk partilhou uma primeira imagem do Big Falcon nas redes sociais mas nenhum anúncio sobre a nave espacial foi feito recentemente.