E se pudesse registar algo que não pertence a ninguém, como um satélite natural da Terra? A 25 de setembro de 1954, Jenaro Gajardo Vera dirigiu-se a um notário para se tornar dono da Lua e, com isso, patenteou um lugar na história. Para tal, o advogado chileno aproveitou a inexistência de leis de apropriação de espaço e gastou apenas cerca de cinco cêntimos.

A ideia, segundo o jornal espanhol El Mundo, surgiu a Jenaro Gajardo Vera durante uma noite de lua cheia, depois de ter sido recusada a sua entrada num exclusivo clube de cavalheiros por não possuir um título de propriedade.

"Quando saí, fui a caminhar até à praça. Incomodou-me darem tanta importância a coisas materiais. Parei e olhei para o céu e vi a lua cheia. ‘Que curioso’, disse, ‘o satélite pertence à Terra, tem dimensões e nunca ninguém o registou", relata Vera à sociedade que mais tarde fundou, a Los Cóndores.

Juntou documentos no qual assinalava a sua pretensão, reuniu as medidas da Lua e dirigiu-se ao notário da cidade de onde era natural, Talca. Vera sabia que a sua ideia o tornaria um louco aos olhos dos outros mas tal não o demoveu. Na altura, a loucura custou-lhe 42 pesos chilenos - cerca de 0,05 euros ou 5 cêntimos nos dias de hoje.

Jenaro Gajardo Vera, advogado, é dono, desde antes de 1857, unindo a sua posse à dos seus antecessores, do astro, único satélite da Terra, com um diâmetro de 3.475,00 quilómetros, chamado LUA, e cujas fronteiras, por ser esferoidal, são: a Norte, Sul, Este e Oeste, o espaço sideral", pode ler-se no documento divulgado pelo El Mundo sobre o proprietário da Lua. O advogado entregou depois uma cópia do registo ao clube que o tinha rejeitado anteriormente e foi aceite.

O registo levou a que, em meados de 1969, Jenaro recebesse uma mensagem da embaixada dos Estados Unidos da América em Santiago do Chile. Era o presidente norte-americano da altura, Richard Nixon, a solicitar autorização para que os astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong e Michael Collins pudessem alunar no satélite.

A certa altura, o Fisco do Chile quis tributar a Lua a Gajardo Vera, acusando-o de evasão fiscal por não ter realizado declarações de impostos. Numa entrevista a um canal televisivo argentino, Jenaro respondeu: "Façam primeiro uma avaliação da Lua e depois falamos". Os inspetores nunca mais voltaram para o incomodar.