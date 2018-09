Já vários consumidores denunciaram o caso, apesar de só existir um relato de alguém que tenha ingerido a agulha. Joshua Gane contava nas redes sociais que estava a comer um morango da marca Berry Obsessions, comprado num supermercado da cadeia Woolworths, ao lado de um amigo, quando deram conta da agulha de costura. Ao verificar o resto da caixa, encontraram os morangos contaminados. Sentiram dores abdominais e acabaram por procurar ajuda médica. Veja:







Outro caso relatado pela imprensa australiana, foi o de uma mãe, Angela Stevenson, que ao cortar a fruta encontrou um pedaço de metal. As autoridades receiam agora que haja quem queira copiar o fenómeno noutras furtas. Já esta semana, a polícia australiana prendeu uma mulher de 62 anos foi apanhada numa loja em Mackay a esconder uma agulha dentro de uma banana.



"Se alguém tem morangos em casa, o mais fácil é desfazerem-se deles, até porque podem não saber de que marca são. Se alguém engolir uma agulha, ela pode acabar dentro do seu intestino", alertou Jeannette Young, do departamento de saúde de Queensland, o estado australiano onde se encontra a quinta de onde saíram os primeiros morangos contaminados.



Já há várias marcas afetadas: Berry Obsession, Berry Licious, Love Berry, Donnybrook Berries, Delightful Strawberries, Oasis, Mal’s Black Label e Pinata. Agora, devido a este incidente, os exportadores têm de provar ao Departamento da Agricultura australiano que passaram a fruta por um detector de metais ou por um máquina de raio-x.







Estão a ser retirados das prateleiras dos supermercados australianos uma série de morangos contaminados com agulhas de costura.De acordo com o jornal The Guardian, foi encontrado agulhas no interior dos frutos. Face a esta situação, o governo australiano decidiu apertar as regras de exportação e retirar morangos das prateleiras até o problema se resolver. Para tal, o governo regional de Queensland oferece uma recompensa de 100 mil dólares australianos (cerca de 61 mil euros) a quem tiver informações sobre a origem do problema. Para já, uma pessoa foi identificada.