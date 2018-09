A agência espacial norte-americana divulgou um vídeo de uma fotografia em 360 graus de Marte. As imagens foram captadas pelo "pequeno" rover Curiosity no dia 9 de Agosto e foram enviadas para a Terra a partir da cordilheira Vera Rubin do planeta vermelho.

Para ver as imagens inéditas, basta mover cursor na direcção que se deseja e "passear" pela superfície do planeta.

À volta do Curiosity é possível ver a paisagem rochosa tingida de laranja avermelhado devido ao ferro oxidado – cor que dá a alcunha do planeta. Segundo um comunicado da NASA, é possível ver no primeiro plano uma rocha já perfurada pelo rover para recolher amostras. A agência salientou ainda a fina camada de poeira em cima do equipamento, que terá sido resultado de uma tempestade de areia que aconteceu no início do mês passado.