Porque existem “supercontagiadores” da Covid-19 e infetados que não infetam?

As doenças infeciosas tendem a espalhar-se através de surtos e a Covid-19 parece desenvolver-se de forma particularmente eficaz em ambientes populados. Tal como dois dos seus primos que causam infeções respiratórias agudas, a MERS e a SARS, o vírus SARS-CoV-2 é especialmente propenso a atacar ajuntamentos e pessoas próximas, esquecendo quem está mais isolado. Mas o que faz com que alguns pacientes da Covid-19 infetem milhares e outros não propaguem o vírus de todo?

"Supercontagiadores" e uma letra chamada R

O alerta chegou ainda de Wuhan, no final do mês de janeiro, quando foi identificado o primeiro "supercontagiador", um paciente do novo coronavírus que consegue disseminar a doença a um grande número de pessoas. O homem, de 69 anos, transmitiu o vírus a pelo menos 16 trabalhadores sanitários da cidade chinesa onde teve origem a pandemia da Covid-19. Nessa altura, a China contava cerca de três mil casos. Uma semana depois, eram já 20 mil os infetados no país.

Na Coreia do Sul, o conhecido caso do "31.º paciente" originou uma situação crítica e levou o país a uma estratégia de testes em massa. Em Daegu, uma mulher de 61 anos apresentou sintomas de Covid-19 mas ignorou conselhos médicos: almoçou num hotel com amigos, utilizou transportes públicos e esteve em duas sessões da igreja Shincheonji.

Depois de internada devido ao vírus, o rastreio dos seus contactos próximos traçavam um cenário alarmante de 1.160 potenciais infetados. A "supercontagiadora" viria a infetar, direta e indiretamente, mais de cinco mil pessoas – todas relacionadas com as idas à igreja ou com ligações à mulher.

A partir daí, a Coreia do Sul realizou mais de 300 mil testes à Covid-19. Foram testados todos os que tinham sintomas, tinham estado com quem estava infetado e até a quem não tinha tido contacto direto. Isso permitiu a deteção de milhares de casos em poucos dias e o isolamento dessas pessoas.

Essa descoberta, a de que muitos dos casos são originados através de ajuntamentos, levou à estratégia global de distanciamento social, mas a teoria também aponta que outras restrições – como atividades ao ar livre ou negócios no exterior – podem ser aliviadas. O problema é que prever as circunstâncias que levam ao "super-contágio" são difíceis de prever e os estudos sobre outros vírus e a maneira como se espalham desta maneira são poucos.

Por isso é que temos o R. Uma letra que serve de bússola para saber a transmissibilidade da Covid-19. A quantas pessoas um infetado consegue transmitir o vírus. Quanto menor, menor é também a probilidade de um doente com o coronavírus infetar uma pessoa sem a doença.

O número básico de reprodução, R0, diz-nos quantas pessoas uma pessoas um infetado consegue infetar em condições normais, sem nenhuma limitação ao vírus. Se o "R" for inferior a 1, quer dizer que cada infetado contagia menos de uma pessoa e que por isso a epidemia está a decrescer. Se o valor for superior a 1, quer dizer que o número de infetados vai continuar a crescer todos os dias de forma constante.

Sem distanciamento social, o R0 da Covid-19 é de cerca de três, ou seja, cada infetado consegue espalhar a doença, em média, a três pessoas. Mas, segundo Marta Temido, a ministra da Saúde, o R0 em Portugal no mês de março foi "de 2,08 pontos, podendo o verdadeiro valor situar-se entre os 1,97 e os 2,19". Com a entrada do estado de emergência, o R0 passou a R(t): as medidas de contenção levaram as pessoas a ficar em casa e, com isso, a habilidade do vírus em contagiar foi limitada. Mesmo com o levantamento do estado de emergência, continuam a existir medidas de contenção e, por isso, o vírus não está no estado natural e o valor R será sempre abaixo do R0.

De onde vem a diferença de números entre o R0 da Covid-19 e o R0 em Portugal?

A chave para a discrepância entre o R de 2 detetado em Portugal e o R verificado do vírus, que é de 3, está em que, na realidade, há quem esteja infetado e não espalhe a doença. E a ausência de contaminação até pode ser mais normal do que o contrário.

"O padrão mais consistente é que o número mais comum de R seja 0. A maioria das pessoas não transmite o vírus", explica James Lloyd-Smith, investigador de várias doenças infeciosas, à revista científica Science . E, se existem muitos para os quais o R da Covid-19 é zero, a média sobe porque alguns conseguem infetar a doença a dezenas de pessoas.

E, embora a discussão se centre à volta da R, existe outra que entra na equação: o k, conhecido como fator de dispersão e que descreve de que maneira um surto se propaga. Se o k for baixo, quer dizer que os infetados surgem através de pequenos e grandes grupos de pessoas e que o vírus não se propaga no exterior como se propaga em ambientes fechados.

Num estudo publicado na Nature, em 2005, Lloy-Smith estimava que o primo mais semelhante à Covid-19, a SARS, tinha um k de 0.16. Por contraste, o k da gripe espanhola de 1918 era de cerca de 1 – o que significa que os surtos e ajuntamentos tiveram um papel menor na sua propagação.

As estimativas para o valor do k na Covid-19 dividem-se.

Um recente estudo da Universidade de Berna concluiu que o surto do coronavírus que teve início na China tinha uma dispersão maior que SARS e MERS (cujo k era de 0.25), vírus cuja transmissão era observada em surtos de grande contágio. "Estamos a observar muitos surtos concentrados onde uma pequena percentagem da população é responsável por grande parte das infeções", referiu Gabriel Leung, investigador da Universidade de Hong Kong, à Science.

Mas o valor pode ser (ainda) mais baixo. Numa pré-publicação divulgada em abril, e citada pela mesma Science, foi estimado que o k para a Covid-19 pode chegar mesmo aos 0.1. "Provavelmente cerca de 10% dos casos levaram a 80% da propagação da doença", indica Adam Kucharski, o responsável pelo estudo e investigador da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.



Quem são estes "supercontagiadores" e como se pode atenuar as suas infeções?

O fraco fator de dispersão de doença pode, assim, explicar algumas dúvidas que o vírus tem levantado. Explica a razão pela qual o vírus não se disseminou pelo mundo inteiro depois de emergir na China, explica porque casos descobertos em França ainda em dezembro não se traduziram em surtos e explica a capacidade de controlo do surto de alguns países.

Se o k for mesmo de 0.1, tal significa que a grande maioria das cadeias de transmissão morrem por si mesmas e que os cinco milhões de infetados no mundo podem ser o resultado de apenas milhares de casos de "supercontágio".

De acordo com Kucharski à Science, se este valor se confirmar, seria necessário o vírus ser introduzido no país por quatro vezes para existir sequer uma pequena probabilidade de ele se estabelecer e propagar no território.

A razão pela qual certas pessoas contagiam e outras não ainda não é conhecida mas a explicação pode estar na maneira como é transmitida a doença. Embora existam relatos de transmissão fecal-oral (em que a doença é transmitida através das fezes), a Covid-19 parece apenas transmitir-se através de gotículas ou, no máximo, aerossóis suspensos no ar. Isso faz com que a doença permaneça em espaços fechados, invisível a olho nu, mas, ao mesmo tempo - e porque a tosse não é sinónimo de infeção de uma pessoa ao lado -, a transmissão muitas vezes pode não acontecer.

As características dos próprios pacientes têm um papel a dizer na transmissão da doença. Há quem esteja mais protegido contra o vírus, e por maiores períodos de tempo, que outros, talvez devido a diferenças no sistema imunitário ou à distribuição de recetores do vírus no nosso corpo – a enzima ACE2, que existe nos pulmões, intestino delgado e vasos sanguíneos.

Em estudo em 2019, ainda não eram conhecidos casos de Covid-19 , mostra que pessoas saudáveis tendem a transmitir mais partículas (e, por isso, mais vírus) que outras quando falam. Além disso, cantar pode libertar mais agentes virais que falar – o que explica os surtos em igrejas, como foi o caso da Coreia do Sul, ou estádios de futebol, como aconteceu em Espanha e Itália.

E o comportamento também dita como se espalha a doença. Muitos contactos sociais significam uma maior probabilidade de propagar o vírus, assim como a pouca higienização das mãos significa um maior risco de transmissão da doença.

"Claramente existe um maior risco em espaços fechados que no exterior", explica Christian Althaus, um dos investigadores da Universidade de Berna que decifrou o k da Covid-19 na China, ainda em janeiro deste ano, onde foram identificados 318 surtos de três ou mais casos fora da província de Hubei, no espaço de um mês. Destes, apenas um ocorreu no exterior.

Um estudo japonês determinou que o risco de ser infetado num espaço fechado é 19 vezes superior ao de ser infetado no exterior. O Japão é um dos grandes exemplos de distanciamento social, tendo aconselhado a população a evitar ajuntamentos.

Nesta equação também entra o timing da infeção: um doente com Covid-19 é mais infeccioso durante um curto período de tempo , o que explica porque certas pessoas não disseminam a doença por milhares ou milhões e apenas por dezenas ou centenas. "Dois dias depois, essa pessoa pode comportar-se da mesma maneira e o desfecho não seria o mesmo", explica Kucharski.

E, mesmo depois de um suposto controlo da doença, um "supercontagiador" pode levar um país ao mesmo nível de alerta que tinha quando existiam milhares de casos por dia.

Na mesma Coreia do Sul onde a "paciente 31" levou a mais de cinco mil infetados, um homem testou positivo após visitar vários bares e discotecas de Seul, dias após terem sido levantadas medidas de restrição. Após milhares de testes realizados, foram encontrados 170 novos casos. E no dia seguinte todos os bares e discotecas da capital sul-coreana foram fechados.