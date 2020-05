Covid-19: O sol convida a sair? Quando os ajuntamentos correram mal

independentemente da idade ou de uma pessoa apresentar fatores de risco). E manter o distanciamento social enquanto estamos a viver uma pandemia reveste-se de enorme importância.

Desconfinamento: As regras que deve seguir e as datas da reabertura O Governo aprovou hoje o plano para o levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia de covid-19, estabelecendo um período de 15 dias entre cada uma das fases. A cada 15 dias, segundo o Governo, serão avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia, "tendo em conta a permanente atualização de dados e a avaliação da situação por parte das autoridades de saúde".

Covid-19: Portugal está em situação de calamidade. Saiba o que muda País entra agora numa nova fase de luta contra o novo coronavírus depois de ter estado em três períodos consecutivos em estado de emergência que vigoraram desde 18 de março. - Coronavírus , Sábado.

O estado de emergência em Portugal devido à pandemia de covid-19 já terminou, com o país a entrar em estado de calamidade. Marcelo Rebelo de Sousa falou numa "retoma por pequenos passos" à nova normalidade. Ressalvou, contudo, que "o fim do estado de emergência não é o fim do surto". Depois de mais de um mês de confinamento, e com as temperaturas a subir, a possibilidade de que os portugueses saiam de casa em grande número aumenta. Mas lembre-se: o dever de recolhimento domiciliário estende-se a toda a população (Sem uma vacina, "o distanciamento intermitente pode ser necessário até 2022". A conclusão é de um grupo de investigadores que sugere que pode surgir uma nova "onda" de casos de covid-19 nos próximos anos caso as medidas de distanciamento social não sejam postas em curso. Segundo o artigo publicado na revista Science, "uma paragem única" não vai ser suficiente para controlar a pandemia e possíveis picos secundários, que podem ser mais acentuados que o atual se não forem impostas "restrições contínuas".Na passada semana, em conferência de imprensa, a ministra da Saúde salientou que "não haverá um regresso à normalidade tal como a conhecíamos" e ressalvou que "a doença não está claramente ultrapassada". Marta Temido disse manter-se a necessidade de adotar um comportamento disciplinado: "O distanciamento social mantém-se necessário, a higienização e o uso de máscara social quando nos viermos a encontrar em espaços fechados com número significativo de pessoas".Consequentemente, apesar do levantamento do Estado de Emergência, as medidas de distanciamento social não devem ser descuradas. Segundo o manual da Direção-Geral da Saúde é necessário manter, sempre que possível, uma distância de mais de dois metros de outras pessoas. Não deve haver contacto com pessoas que apresentem sintomas de covid-19 – como febre, tosse ou dificuldade respiratória – e é aconselhado não frequentar lugares movimentados ou ter contactos desnecessários.Além disso, foi instituído o uso obrigatório de máscaras em transportes públicos (utentes e trabalhadores), nos serviços de atendimento ao público, nas escolas (funcionários, professores e alunos, exceto crianças até aos seis anos) e nos estabelecimentos comerciais e de serviços abertos ao público.Aconteceu na Coreia do Sul, a 17 de fevereiro, e mostra a importância do cumprimento das regras de distanciamento social. Conhecido agora como o caso da "paciente 31", ocorreu numa igreja da cidade de Daegu, a 200 quilómetros de Seul. Uma mulher de 61 anos apresentou sintomas de covid-19, tendo ignorado os conselhos médicos e prosseguido com os seus hábitos diários.Almoçou num hotel com amigos, utilizou transportes públicos e esteve em duas sessões da igreja Shincheonji. Depois de internada, com resultado positivo ao novo coronavírus, o rastreio de contactos próximos feito pelas autoridades de saúde locais revelou uma situação alarmante: 1.160 potenciais infetados. Os números fornecidos pela organização religiosa foram mais preocupantes, com pelo menos 1.200 pessoas já com sintomas.A partir desse momento a situação no país piorou, tendo a Coreia do Sul ultrapassado os cinco mil infetados no inicio de março – quase todos relacionados com o caso daquela igreja.Por toda a América foram proibidos eventos públicos. Mas durante muito tempo no país que agora é o mais afetado pela pandemia a nível mundial continuaram a organizar-se aniversários, casamentos e concertos. Foi o que aconteceu na Universidade do Texas, em que vários estudantes viajaram para o México para as férias da Páscoa – ou spring break. De acordo com a CNN, pelo menos 44 de 70 estudantes que viajaram de Austin até Cabo San Lucas testaram positivo à covid-19 duas semanas após a viagem.O mesmo ocorreu em Detroit na primeira semana de março. Uma popular festa anual não foi cancelada e, de acordo com o Washington Post, três semanas depois sete pessoas estavam infetadas. Collins, pai de quatro filhos, tinha morrido com o novo coronavírus.Em Milão, considerado uma "bomba biológica", o jogo a meio do mês de fevereiro entre o Valência e o Atalanta terá sido um dos responsáveis pela propagação do novo coronavírus em Itália. Cerca de 40 mil pessoas saíram de Bérgamo para acompanhar a equipa e vários foram os que ficaram infetados.