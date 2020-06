A afirmação surgiu entre os pingos da chuva durante a conferência de imprensa diária da Organização Mundial de Saúde (OMS) mas, a confirmar-se, poderá mudar completamente a abordagem à Covid-19. Esta segunda-feira, a epidemiologista e principal responsável técnica da resposta à pandemia, Maria van Kerkhove, assumiu que a transmissão do novo coronavírus por pacientes sem sintomas da doença, como febre ou tosse, parece ser "rara".

As declarações surgiram depois de, pelo menos, metade dos novos casos do coronavírus descobertos em Singapura não terem mostrado qualquer sintoma da doença, com o país asiático a continuar a levantar restrições – mesmo perante um evidente aumento de casos diários.

Van Kerkhove indicou que muitos países têm identificado casos assintomáticos mas não conseguiram encontrar o que causou a propagação do vírus, acrescentando: "Pelos dados que temos, ainda parece muito raro que uma pessoa assintomática consiga transmitir o vírus a um segundo indivíduo".

Provas vindas dos primeiros surtos de Covid-19 na Ásia indicavam que o vírus podia espalhar-se no contacto entre pessoas, mesmo que o portador do novo coronavírus não tivessem sintomas. Oficiais da OMS indicam agora que, embora a propagação assintomática possa ocorrer, esta não é a principal via de transmissão e é até "muito rara".

Existe, no entanto, uma diferença entre ser assintomático – não ter os sintomas da doença – e ser pré-sintomático – ainda não ter desenvolvido os sintomas da doença -, explicou a especialista, que insiste que é necessário centrar as atenções em "casos sintomáticos": "Se conseguirmos seguir todos os casos com sintomas, isolá-los e seguir os seus contactos, a propagação da doença iria cair imensamente."





Porque existem "supercontagiadores" da Covid-19 e infetados que não infetam? As doenças infeciosas tendem a espalhar-se através de surtos e a Covid-19 parece desenvolver-se de forma particularmente eficaz em ambientes populados. Tal como dois dos seus primos que causam infeções respiratórias agudas, a MERS e a SARS, o vírus SARS-CoV-2 é especialmente propenso a atacar ajuntamentos e pessoas próximas, esquecendo quem está mais isolado.









A explicação não é totalmente nova. As doenças infeciosas tendem a espalhar-se através de surtos e a Covid-19 parece desenvolver-se de forma particularmente eficaz em ambientes populados. A Covid-19 propagou-se rapidamente no mundo através de surtos localizados, em que uma pessoa contagiava muitas e cedo se confirmou que nem todos os infetados conseguiam infetar o próximo.

O número básico de reprodução, R0, diz-nos quantas pessoas uma pessoas um infetado consegue infetar em condições normais, sem nenhuma limitação ao vírus. Se o "R" for inferior a 1, quer dizer que cada infetado contagia menos de uma pessoa e que por isso a epidemia está a decrescer. Se o valor for superior a 1, quer dizer que o número de infetados vai continuar a crescer todos os dias de forma constante.

Sem distanciamento social, o R0 da Covid-19 é de cerca de três, ou seja, cada infetado consegue espalhar a doença, em média, a três pessoas. Com o início de restrições em todo o mundo, o R0 passou a R(t): as medidas de contenção levaram as pessoas a ficar em casa e, com isso, a habilidade do vírus em contagiar foi limitada. Mesmo com o levantamento destas, continuam a existir medidas de contenção e, por isso, o vírus não está no estado natural e o valor R será sempre abaixo do R0.

Mas, em Portugal, o R nunca chegou a ser muito superior a 2. Porquê? Talvez se explique agora que, na realidade, há quem esteja infetado e não espalhe a doença. E a ausência de contaminação até pode ser mais normal do que o contrário.

"O padrão mais consistente é que o número mais comum de R seja 0. A maioria das pessoas não transmite o vírus", explica James Lloyd-Smith, investigador de várias doenças infeciosas, à revista científica Science . E, se existem muitos para os quais o R da Covid-19 é zero, a média sobe porque alguns conseguem infetar a doença a dezenas de pessoas.

Resposta da propagação da Covid-19 pode estar nos "supercontagiadores"

Embora a discussão se centre à volta da letra R, existe outra que entra na equação: o k, conhecido como fator de dispersão e que descreve de que maneira um surto se propaga. Se o k for baixo, quer dizer que os infetados surgem através de pequenos e grandes grupos de pessoas e que o vírus não se propaga no exterior como se propaga em ambientes fechados.

Num estudo publicado na Nature, em 2005, Lloy-Smith estimava que o primo mais semelhante à Covid-19, a SARS, tinha um k de 0.16. Por contraste, o k da gripe espanhola de 1918 era de cerca de 1 – o que significa que os surtos e ajuntamentos tiveram um papel menor na sua propagação.

Um recente estudo da Universidade de Berna concluiu que o surto do coronavírus que teve início na China tinha uma dispersão maior que SARS e MERS (cujo k era de 0.25), vírus cuja transmissão era observada em surtos de grande contágio. "Estamos a observar muitos surtos concentrados onde uma pequena percentagem da população é responsável por grande parte das infeções", referiu Gabriel Leung, investigador da Universidade de Hong Kong, à Science.

Mas o valor pode ser (ainda) mais baixo. Numa pré-publicação divulgada em abril, e citada pela mesma Science, foi estimado que o k para a Covid-19 pode chegar mesmo aos 0.1. "Provavelmente cerca de 10% dos casos levaram a 80% da propagação da doença", indica Adam Kucharski, o responsável pelo estudo e investigador da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

O fraco fator de dispersão de doença pode, assim, explicar algumas dúvidas que o vírus tem levantado. Explica a razão pela qual o vírus não se disseminou pelo mundo inteiro depois de emergir na China, explica porque casos descobertos em França ainda em dezembro não se traduziram em surtos e explica a capacidade de controlo do surto de alguns países.

Se o k for mesmo de 0.1, tal significa que a grande maioria das cadeias de transmissão morrem por si mesmas e que os cinco milhões de infetados no mundo podem ser o resultado de apenas milhares de casos de "supercontágio".

A SÁBADO questionou a Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Ministério da Saúde sobre informações acerca do fator k da Covid-19 em Portugal, mas não obteve resposta.