Em 12 meses de pandemia, aprendemos a descobrir como o vírus da Covid-19 infeta e se propaga, como se combate e como pode ser derrotado. O novo coronavírus espalha-se pelo ar e, por isso, ambientes fechados são especialmente perigosos e reuniões de família são a principal razão para o crescimento de casos do novo coronavírus. Escola e restaurantes também preocupam, embora o número de infetados conhecidos nestes espaço seja muito menor. Como funciona então a transmissão do vírus nestes diferentes espaços?

O SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, é transmitido através de partículas expelidas pela boca ou pelo nariz de uma pessoa infetada. Aerossóis são partículas maiores, mas que viajam por distâncias menores e ficam menos tempo no ar - cerca de quatro horas. Gotículas são mais pequenas, mas podem viajar distâncias maiores, mas permanecem no ar apenas alguns segundos.

O modo como agimos também influencia a quantidade de gotículas e aerossóis que largamos. Gritar e cantar em locais pouco ventilados durante um maior período de tempo aumenta o risco de contágio, explicando assim porque os primeiros surtos conhecidos aconteceram em bares de karaoke e coros de igreja no Japão e Coreia do Sul.













Falar num tom mais alto de voz pode levar a propagação de 50 vezes mais vírus do que não falar. E falar normalmente emite 10 vezes mais partículas do vírus da Covid-19 que ficar em silêncio. E a distância de segurança de dois metros pode não ser suficiente: o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA notou, numa atualização no final de outubro, que o vírus consegue ser propagado por uma distância maior que dois metros.

Num cenário em que uma pessoa grita ou canta num espaço fechado durante uma hora, é capaz de largar partículas de Covid-19 suficientes para infetar 1.500 pessoas.

Segundo a última atualização do Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças (ECDC), o número estudado de doentes assintomáticos com Covid-19 situava-se entre os 16% entre todos os infetados - mas o número pode ser ainda maior e chegar aos 41%. Outra revisão de casos apontou a mesma percentagem para cerca de 25%.

O facto de uma em cada quatro pessoas infetadas não saber que o está e não saber como o vírus foi propagado é o ponto de partida para o crescimento de casos que se verificou na segunda vaga.

No início de outubro, a Direção-Geral da Saúde revelou que os convívios familiares eram responsáveis por cerca de 70% das infeções em Portugal. No entanto, segundo dados revelados por especialistas na reunião do Infarmed de meados de novembro, mais de 80% dos casos de Covid-19 têm origem desconhecida.

Ainda assim, após a implementação de medidas para o estado de emergência, no início de novembro, António Costa voltou a referir um número de 67% ou 68% de casos que acontecem após reuniões de família.

Para calcular a probabilidade de ser infetado em variadas situações o Instituto Cooperativo para a Investigação em Ciências Ambientais da Universidade do Colorado, nos EUA, criou o Covid Airborne Transmission Estimator, que estima o risco de cada local tendo em conta o número de pessoas, o espaço fechado e a sua ventilação, se as pessoas usam máscara ou não e muitas outras variáveis.

Não é perfeito, mas mostra bem o risco por detrás de uma ida a um supermercado, uma viagem no metro, um jantar com a família ou uma refeição num restaurante, como reproduziu o El País. O objetivo dos investigadores é melhorar estas condições de maneira a reduzir os contágios que estas atividades do dia a dia comportam.



Propagação da Covid-19 num convívio familiar

Imaginemos a situação em que, num jantar de amigos ou convívio com seis pessoas, uma delas está infetada com o novo coronavírus e não o sabe. E que todos os outros convidados e anfitriões estão sem máscara e o espaço é fechado.

Jantar Amigos - 1 Foto: SÁBADO

Quatro horas depois do evento começar, e apenas ao falar normalmente, todos ficariam contagiados se não usassem máscara e a sala não tivesse ventilação - independentemente da distância a que estejam uns dos outros.

Jantar Amigos - 2 Foto: SÁBADO

Mesmo que todos usem máscara, quatro das cinco pessoas acabariam por ficar infetadas.

Neste momento, a Direção-Geral da Saúde recomenda o uso de máscara em espaços fechados e de espaços públicos movimentados, em situações em que não seja possível assegurar o distanciamento físico.

Nos últimos meses, Graça Freitas lembrou que as máscaras são "só mais um elemento de proteção" e que "transmitem uma falsa sensação de segurança", indicando que o essencial para evitar a infeção pela Covid-19 seria o "distanciamento social".

Jantar Amigos - 3 Foto: SÁBADO

Assim, estudos mostram a importância preponderante da ventilação na propagação da Covid-19, uma vez que esta impede a circulação livre de gotículas do vírus da Covid-19, travando assim as infeções.

Num cenário em que todos usam máscara e a sala tem ventilação, haveria ainda assim o risco de uma das pessoas sair infetada do jantar.

Jantar Amigos - 4 Foto: SÁBADO

Segundo os dados de peritos e especialistas, apenas 3% dos contágios acontecem em escolas e em ambiente escolar. No entanto, são um ponto de partida para a propagação do vírus de crianças a familiares.

Em Portugal, o uso de máscara nas escolas é obrigatório para todos os alunos a partir do 5.º ano - 2.º ciclo -, mas alunos do ensino primário não estão abrangidos por esta medida.



Propagação da Covid-19 numa sala de aula

Imaginemos agora uma situação de uma sala de aula com uma professora infetada com Covid-19, em que alunos não utilizam máscara nem existe ventilação no espaço.

Sala de Aula - 1 Foto: SÁBADO

Duas horas depois do início de contacto e da aula, metade dos alunos estariam infetados, contagiados pelo professor.

Sala de Aula - 2 Foto: SÁBADO

Se usarem máscaras, apenas cinco alunos ficariam infetados após duas horas de aulas.

Sala de Aula - 3 Foto: SÁBADO

Se existir ventilação na sala de aula, apenas um aluno ficaria em risco de ser infetado pelo professor.

Sala de Aula - 4 Foto: SÁBADO

Até maio, os restaurantes estiveram fechados. Durante duas semanas a sua lotação máxima foi reduzida a metade. A partir de junho, restaurantes voltaram a ter a lotação a 100%, desde que consigam garantir o distanciamento mínimo de segurança de 1,50 metros entre mesas, com recurso a barreiras físicas como acrílicos. Mesmo assim, e após as 13h dos últimos fins de semanas, estes estabelecimentos apenas podem funcionar em regime de take away.



Propagação da Covid-19 num restaurante

Imaginemos agora um cenário de lotação reduzida de um restaurante, em que existe um infetado numa sala com dez clientes e dois empregados, e em que as portas estão fechadas e não há ventilação.

Restaurante - 1 Foto: SÁBADO

Sem máscaras ou qualquer outra medida de proteção, bastariam quatro horas para todas as pessoas dentro do restaurante estarem infetadas dentro do espaço.

Restaurante - 2 Foto: SÁBADO

Se todos usassem máscaras, quase metade das pessoas ficariam em risco de ser infetadas.

Restaurante - 3 Foto: SÁBADO

Se, além de máscaras, a sala de restaurante dispor de uma boa ventilação do ar circulante, apenas uma pessoa acabaria infetada pelo caso positivo dentro do restaurante.

Restaurante - 4 Foto: SÁBADO

O Covid Airborne Transmission Estimator, o modelo matemático que inclui dezenas de variáveis para estimar o risco de contágio pela Covid-19, tem ainda cenários para outros locais.

Uma ida ao supermercado tem um risco de infeção pelo novo coronavírus de 0,35%, enquanto uma viagem no metro tem um risco de 0,1% e a ida a um estádio de 0,02%. Por comparação com outras situações, o risco de ser infetado numa sala de aula é de 1,53%.