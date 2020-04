O "R" é o número essencial para a reabertura alargada da economia. Mas o que quer dizer esta letra que representa na verdade um número? Nesta pandemia da covid-19, o "R" representa a abreviatura para "número de reprodução" e quanto mais baixo este valor for, melhor será tanto em termos de saúde pública, como também de economia.

Muitos países estão a fazer depender a abertura da economia do valor do número de reprodução. Por exemplo, na Noruega, a reabertura alargada da economia recebeu luz verde quando este indicador estagnou nos 0,7 pontos. E o que quer dizer este 0,7? Que cada paciente infetado estava a transmitir o vírus, em média, a apenas 0,7 pessoas. Isto traduz-se para: se "R" for inferior a 1.0, quer dizer que cada infetado contagia menos de uma pessoa e que por isso a epidemia está a decrescer. Se o valor for superior a 1, quer dizer que o número de infetados vai continuar a crescer todos os dias de forma constante. Nos últimos dias o valor de R em Portugal tem vindo a variar entre 0,9 e 1,04, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, e confirmou o Ministério da Administração Interna.

Olhando para o caso português, o que se pode concluir é que quando o valor de "R" for constantemente inferior a 1.0, estaremos a iniciar a descida do planalto que tanto tem sido referido pela diretora-geral da Saúde Graça Freitas. Mas ainda não chegámos bem lá. Apesar de durante uns dias Portugal ter conseguido fazer descer o número de reprodução até valores inferiores a 1.0, recentemente houve um pequeno aumento, revelou a ministra da Saúde e confirma um relatório do Ministério da Administração Interna.



Esta terça-feira, depois da reunião na sede do Infarmed para o balanço da situação entre responsáveis de saúde pública e políticos, a deputada do PAN Inês Sousa Real revelou que os dados apresentados durante a manhã lhe suscitam "alguma preocupação" por o número de reprodução não estar abaixo do 1.0.

"Estamos no mesmo ponto epidemiológico do que estávamos há 15 dias, quando foi decidido que deveríamos renovar o estado de emergência", declarou a deputada.

"Lamentamos que o PR não tenha ouvido os partidos, mas esperamos que o primeiro-ministro lhe faça chegar todas estas preocupações, porque nesta altura tem de imperar o bom senso", acrescentou. Marcelo anunciou esta manhã que o Estado de Emergência não será renovado, permitindo uma abertura.



À saída da mesma reunião, Ricardo Batista Leite, representando o PSD, revelou que os representantes partidários foram informados pelas autoridades de saúde de que o valor de R em Lisboa era de 1,18 pontos e na região norte está acima de 1,01, corrigindo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que tinha dito que estava abaixo deste valor.



Como tem evoluído o R(t) em Portugal?

Mas como tem sido este valor ao longo do tempo em Portugal? O número de reprodução não tem sido divulgado nos boletins diários da DGS. Marta Temido, a ministra da Saúde, tem-se referido a ele de forma algo consistente durante as conferências de imprensa. Segundo a governante, o valor R0 (valor antes de qualquer medida restritiva) registou-se no mês de março e foi "de 2,08 pontos, podendo o verdadeiro valor situar-se entre os 1,97 e os 2,19". De acordo com Temido, os valores máximos de infeção registaram-se em Portugal entre os dias 23 e 25 de março.

Este valor de 2,08 que a ministra referiu corresponde ao valor que "deve ser calculado na fase inicial da epidemia, ainda sem todas as medidas de contenção implementadas".

Nos dados mais recentes, entre 16 e 20 de abril, Temido explicou que atualmente este número está perto do "1,04", variando entre "0,99 no Norte e 1,2 em Lisboa e Vale do Tejo". Neste momento, de acordo com os dados recolhidos pelas autoridades de saúde, o crescimento de infetados está a ser inferior a Norte, apesar de haver muitos mais casos nesta região do país.

Um relatório do Ministério da Administração Interna (que só abrange os dados até ao dia 17 de abril) mostra que entre os dias 6 e 14 de abril o valor de R foi abaixo de 1.0 e denota a pequena subida que Temido referiu na conferência de imprensa. Mas este gráfico mostra ainda que na verdade o valor mais alto da variante R ocorreu no dia 13 de março, 10 dias antes do que tinha dito a ministra.





Cálculo do R(t) em Portugal até 17 de Abril Foto: D.R.



O relatório do MAI mostra ainda que o número de reprodução de infeções começou a ter uma descida significativa quando foi anunciado o fecho das escolas, que se acentuou ainda mais quando estas de facto foram encerradas. A tendência decrescente manteve-se até ao início de abril, a primeira vez em que a variável do R(t) (número de reprodução ao longo do tempo) baixou do 1.0.

"A estimativa do R(t) variou entre 0,94 e 2,49, observando-se uma tendência de decréscimo desde o dia 12 de março (anúncio fecho das escolas), com quebras mais acentuadas em 16 de março (fecho das escolas) e 18 de março (anúncio do Estado de Emergência)", lê-se no relatório do MAI.

O mesmo relatório informa ainda que "a média do R(t) para o período entre 12 e 16 de abril foi de 0,98, significando que, neste período, um caso infetado originou em média menos de 1 caso secundário, o que indica uma redução expressiva da transmissão da infeção desde a implementação das medidas de contenção em Portugal". Como os dados não incluem ainda os recolhidos na última semana, não confirmam a subida que foi anunciada pela ministra.