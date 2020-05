Pacientes da covid-19 deixam de infetar outros ao 11.º dia

Pacientes da Covid-19 deixam de poder infetar outras pessoas após 11 dias de infeção, mesmo que continuem a testar positivo para a doença. "Um teste positivo não equivale à infecciosidade ou patogenicidade do vírus", indica o estudo nacional de Singapura, que aponta que a transmissão do novo coronavírus pode acontecer antes do aparecimento de sintomas, mas ressalva que a habilidade de transmissão do vírus se perde ao 11.º dia de infeção.

A descoberta, anunciada num comunicado conjunto do Centro Nacional de Doenças Infecciosas de Singapura e da Academia de Medicina do país asiático, ocorreu após um estudo local sobre a carga viral do novo coronavírus em 73 pacientes da Covid-19. Através da reação em cadeia da polimerase (PCR) do vírus Sars-CoV-2, investigadores verificaram que, a partir de determinada quantidade de DNA, não existia vírus viável que conseguisse replicar-se.

Ao mesmo tempo, descobriram que o vírus não conseguia ser isolado ou reproduzido a partir do 11.º dia de doença, o que sugere que, mesmo que o RNA do vírus continue a ser detetado e dê origem a testes positivos, a virilidade já lá não está e, por isso, a pessoa infetada com a Covid-19 não pode infetar mais ninguém.

O estudo, divulgado este sábado, refere também estudos em Hong Kong nos quais o tempo médio de aparecimento dos sintomas foi de 5.8 dias, sugerindo a possibilidade forte de infeção pré-sintomática, ou seja, um infetado sem sintomas pode infetar outro que não tenha o novo coronavírus. O mesmo indica que o período de infeção começa 2.3 dias antes de surgirem os sintomas. A capacidade viral de um infetado infetar outro atinge o seu máximo aos 0.7 dias de infeção, mas tende a descrecer numa semana.

Para as autoridades de Singapura, estas informações indicam que, mesmo que o RNA viral permaneça em alguns pacientes – o que também explica o porquê de recuperados testarem positivo -, este material genético não representa um vírus infeccioso e, por isso, estas pessoas não podem infetar outras.

As descobertas, refere a Bloomberg, podem agora mudar a maneira como pacientes da covid-19 são dados como recuperados, uma vez que os critérios dizem respeito a testes negativos e não à infecciosidade de um doente com o novo coronavírus.

Portugal tinha, até este fim de semana, apenas pouco mais de sete mil recuperados entre os mais de 30 mil infetados mas a inclusão de utentes que já estavam recuperados segundo o critério clínico e que tinham pelo menos um resultado negativo em termos laboratoriais fez subir o número de recuperados para 17 mil no sábado.





A chave estava na aplicação de rastreamento de casos Trace Covid, onde estes utentes já tinham registo de recuperado. No sábado, a ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha alertado também que o número de recuperados pode vir a aumentar ainda mais em relatórios de situação posteriores se entretanto se confirmarem em laboratório alguns registos de recuperação que ainda aguardam confirmação laboratorial.