Covid-19: Quais são as atividades de maior risco no dia-a-dia?

Portugal largou o estado de emergência devido à pandemia da Covid-19 a 3 de maio e, gradualmente, tem vindo a levantar restrições e a regressar à normalidade. No entanto, existem atividades que ainda são consideradas de risco e não foram reabertas, como discotecas, enquanto outras voltaram – mas não a 100%.

À Reuters, cinco epidemiologistas e especialistas em saúde pública classificaram várias atividades do dia-a-dia numa escala de 1 a 5, com o número 1 a indicar que esta é uma atividade de baixo risco de contágio do novo coronavírus e 5 a apontar a atividade como sendo de alto risco de contágio.

Embora existam discrepâncias nas opiniões de cada um, existe um grande ponto em comum entre todos: "As atividades com maior risco são aquelas que se realizam em espaços fechados, com pouca ventilação e com muitas pessoas durante longos períodos de tempo", afirmou Ryan Malosh, um dos especialistas que classificou o risco a que estão expostas várias atividades do dia-a-dia de cada um.

A hipótese não é nova. Uma recente pré-publicação da revista científica Emerging Infectious Diseases, que será divulgada em setembro deste ano, aponta que a maioria dos surtos da Covid-19 estão ligados a ajuntamentos e a espaços fechados e que discotecas, bares e ginásios são grandes fontes de propagação do vírus.

Um outro estudo, também realizado pelo mesmo investigador principal do estudo e especialista em virologia e saúde pública, Hitoshi Oshitani, refere que o risco de ser infetado num espaço fechado é 18,7 vezes superior ao de ser infetado no exterior. Este é apoiado por uma investigação realizada na China durante o mês de janeiro que analisou e identificou 318 surtos de três ou mais casos fora da província de Hubei, onde a Covid-19 teve origem. Destes, apenas um ocorreu no exterior.







Bares, discotecas e ginásios podem levar à superpropagação da Covid-19 No final do mês de maio, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que "mais de 85% dos novos casos" de Covid-19 em Portugal na semana anterior tinham sido registados em surtos localizados na região de Lisboa.

Ir ao médico – Baixo risco (2.1)

Em Portugal, as unidades de saúde retomaram as consultas não urgentes a 4 de maio, depois de mês e meio de consultas à distância. No entanto, e devido à situação epidemiológica em Lisboa e Vale do Tejo, a região viu as suas consultas não urgentes serem suspensas no início de junho. Esta segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou que as mesmas seriam retomadas já na próxima semana – pese embora sejam confirmados entre 200 e 300 novos casos de covid-19 por dia.

Para Jared Baeten, especialista da Universidade Washington, um hospital ou centro de saúde é um dos "locais mais seguros" a que as pessoas podem ir. "As pessoas estão a adiar a sua rotina e a saúde. Mas ir ao médico é um dos locais mais seguros a que podemos ir, pois existem normas de segurança, salas de espera e medidas rigorosas de segurança."

Churrascos e piqueniques ao ar livre – Baixo risco (2.3)

Depois das recomendações para que as pessoas ficassem em casa, Portugal aliviou medidas e permitiu ajuntamentos até 9 pessoas, com o número limite de grupos a ser agora de até 20 pessoas.

À Reuters, Marybeth Sexton, da Universidade de Emory, defende que, em atividades ao ar livre como piqueniques "devem usar-se máscaras quando não se está a comer", além do uso de "desinfetante das mãos antes de comer" e o uso de "dois metros de distanciamento social quando possível".

Encontro com crianças de amigos – Baixo a médio risco (2.4)

O encontro com amigos depois do desconfinamento é quase inevitável e as crianças são aquelas com maior vontade de tocar em todo o tipo de superfícies. Para Sexton, se a criança for mais velha e entender a importância do distanciamento social e se o número de crianças não for muito, o risco é pequeno. Mas se a festa ou encontro envolver crianças mais pequenas, o risco é maior.

Ir às compras – Baixo a médio risco (2.5)

Os centros comerciais voltaram a abrir em Portugal a 1 de junho, com exceção para a região de Lisboa e Vale do Tejo, que teve de esperar até 15 de junho para ter os centros comerciais abertos. Entrentato, já desde 15 de maio que pequenas lojas já tinham voltado à atividade e, para Baeten, ter os planos bem delineados e usar máscara pode ser o suficiente para uma proteção segura contra a Covid-19, uma vez que muitas destas lojas cumprem normas de segurança.

Voltar ao trabalho – Médio risco (2.6)

Regressar ao trabalho de escritório pode ser perigoso, mas muitas empresas estão a optar por fazer alterações nas escalas e horários para não criar multidões. "Escritórios podem alternar empregados entre vários dias para não densificar os espaços de trabalho", afirma o investigador da Universidade de Columbia, Barun Mathema.

Visitar um familiar idoso – Médio risco (3.2)

Os idosos são a população mais afetada pela Covid-19, sendo a faixa etária que regista o maior número de mortes no mundo. Em Portugal, mais de mil mortes (1.024) das 1.523 totais foram registadas em idosos – o que quer dizer que duas em cada três vítimas da Covid-19 em Portugal tem mais de 80 anos.

Por isso, segundo o especialista Richard Jackson, da Universidade da Califórnia, o risco "é maior" para o idoso, especialmente se não houver distanciamento social. "Existem benefícios psicológicos de um encontro entre jovens e idosos se ambos estiverem bem. Usem máscaras, lavem as mãos e mantenham a distância", diz à Reuters.

Ir ao cabeleireiro ou barbeiro – Médio risco (3.4)

O setor dos cabeleireiros, barbeiros, profissionais de beleza e estética foi um dos primeiros a ter permissão para abrir, logo a 4 de maio, um dia após o fim do estado de emergência em Portugal devido à Covid-19.

Mas isso não quer dizer que não haja riscos. A DGS atribuiu normas nestes espaços que requerem o uso obrigatório de máscara, a marcação de serviços e limitação de clientes num mesmo espaço e a desinfeção de lugares. Jackson concorda com o mesmo: "Se o cabeleireiro estiver bem e sem sintomas, use máscara e você também, diria que é um risco baixo. Se os funcionários estiverem a tossir e a espirrar, afaste-se."

Ir ao restaurante – Risco médio (3.4)

Os restaurantes foram outros dos serviços que reabriram em Portugal em meados de maio. Para Sexton, uma refeição numa esplanada é menos arriscada que comer dentro do restaurante devido à pouca ventilação em espaços fechados. "O risco varia entre espaços exteriores e interiores, dependendo também da companhia – família com quem a pessoa está mais exposta e contactos com menos proximidade. Depende também do espaço entre as mesas, quantas pessoas estão no restaurante ao mesmo tempo e se os funcionários usam máscara", diz.

Ir a uma festa ou jantar em casa de amigos – Médio a alto risco (3.8)

O Governo permite ajuntamentos de mais de 20 pessoas, com o número a ter sido aumentado desde o início de junho – na altura era de apenas 9 pessoas. À Reuters, Jackson indica que o número pode ser de 2 para adultos se estes praticarem distanciamento entre eles.

Conduzir transportes públicos - Alto risco (4.1)

Os transportes públicos nas regiões de Lisboa e Porto deixaram de ser gratuitos no fim de abril, coincidindo com a reabertura de portas de muitos dos serviços no início de maio. Com tanta gente a ter de voltar ao trabalho através de transportes públicos como comboios, autocarros e metros, os condutores e funcionários acabam por ser pessoas que vivem diariamente com o risco de ser infetadas.

Para Jackson, o problema pode estar em áreas mais urbanas, recomendando luvas, máscara e a lavagem das mãos depois do uso de transportes e deixa ainda um conselho que pode ser útil: "Autocarros devem ter as janelas abertas, se possível".