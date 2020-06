Bares, discotecas e ginásios podem levar à superpropagação da Covid-19

No final do mês de maio, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que "mais de 85% dos novos casos" de Covid-19 em Portugal na semana anterior tinham sido registados em surtos localizados na região de Lisboa. Há menos de sete dias, foram localizados 13 novos surtos da doença na Área Metropolitana de Lisboa, que tem vindo a apresentar diariamente mais de 80% dos casos de todo o país. Estes surtos de infeção estão muitas vezes ligados a ajuntamentos e um estudo realizado no Japão indica que locais como discotecas, bares e ginásios são grandes fontes de propagação.

Entre 15 de janeiro e 4 de abril, foram identificados 61 incidentes com "supercontagiadores", em que pelo menos cinco pessoas foram infetadas pela Covid-19 num mesmo evento. Muitos ocorreram em hospitais, lares e outro tipo de unidades sociais e de saúde, mas mais de metade surgiram em eventos musicais, restaurantes e locais de trabalho.

Numa pré-publicação da revista científica Emerging Infectious Diseases, que será divulgada em setembro deste ano, investigadores da Universidade de Tohoku, no Japão, referem que um só concerto, por exemplo, foi a fonte de contágio de mais de 30 pessoas, incluindo espetadores, funcionários e os próprios artistas.



Entre estes 61 incidentes com "supercontagiadores", 18 aconteceram em estabelecimentos de saúde, mas 10 aconteceram em restaurantes e bares, 7 em eventos musicais como concertos, ensaios ou festas de karaoke, e 5 em ginásios.

A mesma investigação identificou 22 pessoas responsáveis pelo início de contágio nesses eventos, com apenas 13 desses pacientes da Covid-19 a apresentarem sintomas da doença quando transmitiram o vírus – e apenas 10 deles apresentavam tosse no momento da infeção. Das nove pessoas que reproduziram o vírus nestes eventos, mesmo estando assintomáticas ou ainda a desenvolver sintomas da doença, apenas uma apresentava tosse.

O principal investigador do estudo e especialista em virologia e saúde pública, Hitoshi Oshitani, foi um dos responsáveis pela estratégia diferente de combate à Covid-19 no Japão, onde o principal objetivo passava por "identificar surtos e determinar características em comum". À revista Science, por altura do desconfinamento do Japão, no início de junho, afirmou que esperava "pequenos surtos de tempos a tempos", mesmo com o eventual desvanecimento do vírus.

"É impossível parar surtos apenas com testagem de muitas pessoas", disse, alertando às pessoas para que evitem os "três C’s": "closed spaces, crowds, and close-contact" – espaços fechados, multidões e contactos próximos.



Transportes públicos, por exemplo, não causaram qualquer "superpropagação" da Covid-19, algo que Oshitani atribui ao facto de, apesar de comboios suburbanos estarem frequentemente congestionados, os seus utentes usam máscara e não falam cara-a-cara.

Risco de ser infetado num espaço fechado é 19 vezes maior

Um outro estudo, publicado em março e em que Hitoshi Oshitani surge como principal autor, refere que o risco de ser infetado num espaço fechado é 18,7 vezes superior ao de ser infetado no exterior. Para tal, foram analisados 110 casos em 11 focos de infeção, que concluíram que ambientes fechados potenciam a transmissão secundária da Covid-19.

Este é corroborado por outro realizado na China e que identificou 318 surtos de três ou mais casos fora da província de Hubei durante o mês de janeiro. Destes, apenas um ocorreu no exterior. "Claramente existe um maior risco em espaços fechados que no exterior", explica Christian Althaus, um dos investigadores da Universidade de Berna que realizou o estudo.

Este prendeu-se também por decifrar o k da Covid-19 na China, o fator de dispersão que descreve de que maneira um surto se propaga. Se o k for baixo, quer dizer que os infetados surgem através de pequenos e grandes grupos de pessoas e que o vírus não se propaga no exterior como se propaga em ambientes fechados.

Em 2005, um estudo publicado na Nature determinou que o k da SARS, o primo mais semelhante à Covid-19, era de 0.16. No outro lado do espetro, o k da gripe espanhola de 1918 era de cerca de 1 – indicando que surtos e ajuntamentos tiveram um papel menor na sua propagação.

No entanto, as estimativas sobre a Covid-19 parecem dividir-se entre valores acima e abaixo deste 0.16. O estudo da Universidade de Berna realizado na China indicava que o novo coronavírus tem uma dispersão maior que SARS e MERS (cujo k era de 0.25), mas uma pré-publicação divulgada em abril, citada pela Science, estimou que o k para a Covid-19 pode chegar mesmo aos 0.1. "Provavelmente cerca de 10% dos casos levaram a 80% da propagação da doença", indicou Adam Kucharski, o responsável pelo estudo e investigador da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

Se este valor de 0.1 for confirmado, tal quererá dizer que a grande maioria das cadeias de transmissão morrem por si mesmas e que os quase oito milhões de infetados em todo o mundo podem ser o resultado de apenas milhares de casos de "supercontágio". À Science, Kucharski aponta que, se o número k for este, seria necessário o vírus ser introduzido no país por quatro vezes para existir sequer uma pequena probabilidade de ele se estabelecer e propagar no território.



Alguns bares reabriram a 18 de maio, ginásios a 1 de junho, mas discotecas vão ter de esperar





Em Portugal, e depois do fim do estado de emergência a 3 de maio, restaurantes e alguns bares receberam "luz verde" para reabrir a 18 de maio. A capacidade máxima de cada estabelecimento foi reduzida, de maneira a assegurar o distanciamento recomendado de 2 metros entre as pessoas e o uso de máscara tornou-se obrigatório (exceto durante o período de refeição). Mesmo assim, durante os últimos feriados e até este domingo, bares e cafés permaneceram com horário reduzido.



Ginásios tiveram de esperar até 1 de junho, passando a funcionar com distâncias de segurança entre os praticantes, normas de desinfeção e utilização de equipamento de proteção por parte dos funcionários. No entanto, o uso de chuveiros foi proibido até à passada sexta-feira.



Discotecas continuam a ser, para já a exceção no que toca ao levantamento de medidas de restrição quanto à propagação da Covid-19. O Governo não avançou ainda quaisquer datas para a reabertura destes espaços de diversão noturna e, na passada quarta-feira, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, referiu que existe a possibilidade de abrir gradualmente espaços de convívio, mas indicou que estar em festas onde não se conhece todas as pessoas que lá estão é uma "ideia errada".