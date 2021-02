Velas, o concelho livre de covid-19 durante o pico da pandemia

A terceira vaga da pandemia da covid-19 chegou em força e Portugal tornou-se em janeiro líder mundial de casos e mortes por 100 mil pessoas. No entanto, uma pequena vila nos Açores com cinco mil habitantes resistiu. O concelho de Velas, na ilha de São Jorge, foi o único do país a não ter registado qualquer infetado ou vítima mortal do novo coronavírus no último mês, mesmo com uma população mais idosa. O segredo? O isolamento ajuda, mas não explica tudo. À SÁBADO, a autarquia diz que os casos reportados são todos do exterior e que o baixo risco de contágio na ilha é uma "lufada de ar fresco", mas que se deve à população que acatou as regras e conselhos sanitários.

Para perceber o feito de Velas, é preciso olhar de uma maneira mais geral para o país. Segundo o relatório da Direção Geral da Saúde (DGS) desta semana, dos 308 concelhos de Portugal, apenas 31 não eram considerados de risco extremamente elevado ou muito elevado até ao início deste mês de fevereiro no que toca à propagação da pandemia. Mais de metade encontrava-se nos Açores e apenas sete em Portugal Continental.

O mesmo dava conta ainda que Velas seria o único concelho do país com uma incidência cumulativa de 0 entre 20 de janeiro e 2 de fevereiro, o que significa que, durante o maior pico da pandemia em Portugal, o município foi o único a não registar casos de covid-19.