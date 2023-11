Poluição do ar em Deli é cem vezes superior ao milite da OMS

A qualidade do ar em Deli atingiu níveis severos e um fumo espesso envolveu os seus da cidade durante os últimos dias. Este é o início de algo que pode ser catastrófico para a capital indiana, com os níveis de poluição do ar a ultrapassarem em cem vezes o avaliado como saudável pela Organização Mundial de Saúde.







REUTERS/Anushree Fadnavis

As escolas foram encerradas e as construções não essenciais nos arredores da cidade proibidas.A qualidade do ar na cidade teve um grande agravamento na semana passada devido ao aumento acentuado do número de agricultores nos estados vizinhos de Haryana e Punjab que queimam os seus terrenos durante a época de plantação, no domingo passado o estado de Punjab registou um aumento de 740% dos incêndios agrícolas.Os fortes ventos arrastaram os poluentes até à capital indiana e uma queda da temperatura levou à fixação das partículas. Outros fatores importantes para a poluição sentida na cidade são as emissões dos automóveis, os processos de construção e a queima de lixo em centrais de resíduos.Vivem cerca de 33 milhões de pessoas em Deli, regularmente classificada como a cidade mais poluída do mundo. De acordo com o índice de qualidade de vida do ar, compilado pelo instituto de política energética da Universidade de Chicago, os moradores de Deli podem ter a sua vida encurtada em 11,9 anos devido ao ar que respiram.Entre novembro e janeiro é comum a qualidade do ar diminuir em Deli, mas de acordo com o conselho central de controlo da poluição os níveis de poluição agora registados são os piores desde 2020.