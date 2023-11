Nasceu o primeiro bebé da Europa gerado por duas mulheres

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Na segunda-feira nasceu, em Maiorca (Espanha), o primeiro bebé da Europa gerado por duas mulheres. Filho de Azahara, de 27 anos, e Estefanía, de 30 anos, o bebé Derek nasceu no hospital Juaneda Mirabar, com 3,3 kg, avança o Diario de Mallorca.



A técnica utilizada para gerar o bebé é chamada de sistema INVOcell, que permite que o desenvolvimento do embrião seja partilhado por duas mulheres. Esta é a primeira vez que a técnica é efetuada com êxito na Europa.

O sistema INVOcell consiste em colocar um dispositivo na cavidade vaginal superior, permitindo que a fertilização e incubação ocorram de forma semelhante à conceção natural. O embrião desenvolve-se nesse local durante os primeiros dias, e uma vez desenvolvido, é retirado do dispositivo e implantado no útero. Neste caso, o desenvolvimento aconteceu numa das mulheres e depois foi implantado no útero da outra.

O INVOcell é o primeiro dispositivo médico aprovado pela FDA (autoridade dos medicamentos nos EUA) e com a marca CE (em conformidade com as regras da Comunidade Europeia) para tratamento de fertilidade através de cultura intravaginal (IVC). Durante a IVC, óvulos, espermatozoides e meios de cultura são combinados no dispositivo INVOcell.

A diferença para a fertilização in vitro, onde os óvulos e espermatozoides são combinados em laboratório, o INVOcell mantém os óvulos e espermatozoides dentro do corpo da mulher. Este processo proporciona o ambiente ideal para o desenvolvimento do embrião.

Este método de reprodução assistida permite que as mulheres se sintam mais envolvidas no processo de reprodução, uma vez que o embrião se desenvolve dentro de um corpo em vez de num laboratório.

No caso do bebé Derek, o embrião foi desenvolvido dentro do corpo de uma das mulheres, e uma vez desenvolvido, foi removido e colocado no útero da outra mulher, permitindo assim, que o casal gerasse um bebé em conjunto.

