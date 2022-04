40% das terras existentes no mundo estão em situação de degradação

Os danos causados por mão humana no planeta estão a acentuar-se a cada dia que passa e colocam cada vez mais em risco a capacidade de alimentar a população do planeta. De acordo com os mais recentes dados da ONU, 40% das terras existentes no mundo estão numa situação de degradação e 50% da população mundial sofrer já com os impactos.



picture alliance / Getty Images

As terras encontram-se cada vez mais "esgotadas": não apresentam recursos naturais, os solos não são férteis, há falta de água, de biodiversidade e de árvores.



"Um solo funcional é um solo que garante a retenção de água, a existência de várias espécies e de culturas agrícolas. Os processos de desertificação e de degradação põe em causa o funcionamento natural do planeta e a providência de serviços para as populações", garante Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, em entrevista à SÁBADO.



Quanto às áreas afetadas não se localizam apenas nos desertos ou em zonas áridas, há cada vez mais florestas tropicais vítimas deste problema provocado pela industria madeireira ou através da expansão das áreas para construção. Só em Portugal, e de acordo com a Zero, estima-se que 5% dos solos estejam ocupados de forma artificial, ou seja, estão a ser usados para habitações e infra-estruturas.





O que leva à degradação

"Há solos que ficam desertificados pelo tipo de exploração agrícola desenvolvida ou por serem excessivamente cultivados. Outros que são usados para fins que os tornam muito impossíveis de recuperar, como o caso das pedreiras e das minas, ou então as erosões provocadas pelos grandes incêndios. E depois há os efeitos indirectos, como é o caso das alterações climáticas", explica Francisco Ferreira.



O cultivo em terras já degradadas é extremamente complexo, pois os solos vão apresentando cada vez menos recursos hídricos e sinais progressivos de exaustão, o que contribui para a perda de espécies vegetais e animais despoletando ainda mais a crise climática.



"A degradação da terra está a reduzir o PIB, a afetar a saúde das pessoas, a reduzir o acesso à água potável e a agravar a seca. A agricultura moderna alterou o planeta mais do que qualquer outra atividade humana. Precisamos de repensar urgentemente nos nossos sistemas alimentares globais, que são responsáveis por 70% do uso de água doce e a maior causa da perda de biodiversidade terrestre", referiu ao The Guardian, Ibrahim Thiaw, secretário executivo da ONU para combater a desertificação.



Os países em desenvolvimento acabam por ser os mais afetados mas é nos países mais ricos que se encontra a raiz do problema. A utilização excessiva de fast-fashion (roupas que compramos para usar apenas durante um curto espaço de tempo) e o aumento do consumo de carne são apenas alguns dos exemplos que acentuam as dificuldades.

"Temos acompanhado os dados a nível europeu para a questão alimentar. Claro que temos de olhar para o aumento da população como um problema porque temos um planeta finito. Mas a principal questão está na distribuição muito desigual dos recursos e no desperdício desses mesmos recursos. Temos de apostar em soluções alimentares mais eficientes e mais amigas do ambiente como a redução da agro-pecuária, da agricultura intensiva com base em químicos e fertilizantes e reduzir o desperdício", refere à SÁBADO o presidente da associação ambientalista.





A situação em Portugal

A Agência Espacial Europeia elaborou um estudo onde avaliou o nível de degradação dos solos em vários países e, em Portugal continental. De 2000 a 2010, 33% do solo estava degradado e 2% apresentava uma tendência natural para a degradação. A maioria dos terrenos em mau estado encontrava-se sobretudo na região norte do país, enquanto as zonas que apresentavam uma tendência para a degradação estavam predominantemente no centro e sul do país.

"A prevalência da gestão dos terrenos sob os processos naturais indicia a existência de um ecossistema agrário altamente vulnerável" alertava a aplicação do Index de Degradação dos Solos (Land Degradation Index (LDI)







EEZA (Spain), DesertWatch project team

As soluções

"As ações fundamentais passam por uma redução do consumo e da utilização de combustíveis fosseis. Depois é preciso fazer uma utilização integrada e sustentada dos solos, evitando culturas agrícolas que retirem matéria orgânica e ponham em causa a sua funcionalidade"



Apesar do estado avançado do problema, os especialistas garantem que ainda é possível reverter a situação. Para isso é essencial que os métodos de cultivo sejam alterados, que se ponha em prática a recolha de águas das chuvas e que se replantem árvores para evitar a erosão dos solos. Mas muitas vezes estas medidas acabam por ser negligenciadas pela necessidade de acelerar os processos de produção, pela falta de conhecimento ou mesmo de recursos.