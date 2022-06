Doentes oncológicos podem vir a fazer tratamentos de quimioterapia em casa

Os doentes com cancro podem vir a realizar os tratamentos de quimioterapia em casa. O coordenador nacional da Hospitalização Domiciliária, Delfim Rodrigues, disse ao JN, que este é um "passo arrojado", mas que já foi dado noutros países.







O coordenador nacional acredita na necessidade de se "apostar em áreas que fazem a diferença na vida das pessoas".Neste momento, já existem 36 hospitais públicos que internam doentes em casa. Delfim Rodrigues defende que é necessário continuar a crescer e a aumentar a oferta de serviços. Para isso, é necessário mais investimento, explicou ao jornal a diretora do Serviço de Medicina Interna do Hospital Garcia de Orta, Francisca Delerue. As saídas dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) são apontadas como um dos travões a este crescimento.