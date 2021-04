Pfizer: 'É provável que seja necessária uma terceira dose da vacina'

O diretor executivo da Pfizer, Albert Boula, admitiu esta quinta-feira que pessoas vacinadas "provavelmente" vão precisar de uma terceira dose da vacina contra a covid-19 seis meses a um ano após completarem vacinação, e não excluiu uma vacinação anual.







Vacina Pfizer covid-19 Lusa

"É provável um cenário em que seja necessária uma terceira dose, algures entre seis a 12 meses depois da vacinação e, depois disso, uma revacinação anual, mas tudo isso tem ainda de ser confirmada. E, claro, as variantes terão um papel importante", disse à CNBC

Este cenário pode mudar dependendo da capacidade das vacinas para resistir às novas variantes da covid-19, mais contagiosas ou mais perigosas que o vírus original, como é o caso das variantes originárias do Reino Unido, Brasil e África do Sul.



No final de fevereiro, a farmacêutica tinha anunciado que iniciou testes sobre uma terceira dose da vacina para combater as novas variantes e de reforço da proteção e imunidade das pessoas, indicando que esta dose adicional poderia aumentar a resposta imunitária em até 20 vezes.



A vacina da Pfizer a ser administrada em todo o mundo, e que começou a ser distribuída em Portugal no final de dezembro do ano passado, tem uma eficácia de 91% contra a covid-19 e de 95% contra formas severas da doença até seis meses após a toma da segunda dose.