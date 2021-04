Na luta entre o saber e o comer ainda ganha a fast food

Fast food nunca foi sinónimo de saúde, tem vindo a afastar-se cada vez mais desse conceito, mas teima em não abandonar os pratos dos portugueses. E basta provar e olhar para o tamanho da comida vendida nestas cadeias: maior, mais salgada e mais calórica.

O berço da chamada comida de plástico fica a um oceano de distância, nos Estados Unidos da América, e é de lá que chegam diversas estatísticas que ajudam a perceber a evolução nas últimas décadas. Por exemplo, em 1954, um hambúrguer do McDonalds pesava 110 gramas e, em 2016, o maior já registava um peso de 314 gramas. E, entre as crianças americanas, só o Pai Natal é mais popular do que a personagem Ronald McDonald. Por cá, o primeiro restaurante desta marca abriu portas em 1991 e a cadeia já conta com 179 restaurantes que dão emprego a mais de nove mil pessoas. Só em 2020, em ano de pandemia, abriram pelo menos cinco espaços.

Não só esta marca, mas também outras com o carimbo de comida rápida começaram nos últimos anos a implementar opções mais saudáveis, como as saladas, sopas, ou até opções vegetarianas. Ainda assim, apesar das opções, os consumidores continuam a apostar no fast food. O último relatório da Marktest, publicado em 2019, dava conta de um aumento do consumo de fast food, com 4,7 milhões de pessoas a optar por este tipo de refeição. Este número representa 55,2% dos residentes em Portugal continental com 15 e mais anos e foi também o valor mais alto registado desde 2012. "Os dados do TGI mostram ainda que este hábito é especialmente comum entre os jovens, onde cerca de três em cada quatro indivíduos entre os 15 e os 44 anos consumiu refeições fast food nos últimos 12 meses", uma percentagem de 73%, dizia na altura a Marktest.