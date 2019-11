Exames feitos em amostras de peixes do litoral nordeste brasileiro, atingido pelo derrame de petróleo, mostram que os animais estão próprios para consumo humano, informou na segunda-feira o Governo do país sul-americano.

"O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) informa que recebeu (...) os 12 primeiros resultados das amostras recolhidas para avaliação dos níveis de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) - indicadores para contaminação por derivados de petróleo. Os resultados revelam níveis baixos dos HPAs detetados em peixes e lagostas, não representando riscos para o consumo humano", afirmou a pasta.

Os peixes da amostra foram recolhidos nos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco e no Rio Grande do Norte, e foram analisados pelo Laboratório de Estudos Marinhos e Ambientais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a pedido do MAPA.

Ainda de acordo com o Ministério, a avaliação de peixes será contínua e os resultados serão publicados com atualizações das recomendações de saúde.

Até à noite de segunda-feira, fragmentos de petróleo chegaram a praias de três municípios do Espírito Santo, estado da região Sudeste do Brasil.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), declarou, segundo o portal de notícias G1, que o petróleo encontrado é o mesmo que atingiu o litoral do Nordeste.

O Espírito Santo tornou-se assim no décimo estado brasileiro a ser atingido pela substância, depois de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

As manchas de petróleo bruto no litoral brasileiro começaram a aparecer no final de agosto, tendo afetado a vida marinha e causado impacto nas cidades do litoral, quer no turismo, quer na pesca.

As autoridades brasileiras determinaram que o petróleo em causa foi extraído de poços venezuelanos, mas o local exato e o responsável pelo derrame são desconhecidos, embora investigadores suspeitem da autoria de um navio de bandeira grega, que transportava petróleo venezuelano destinado à Malásia e Singapura.