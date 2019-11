Cozinhar com colheres de plástico pode ser venenoso

Utiliza utensílios de plástico na cozinha? Talvez não devesse. Um aviso do Instituto Federal Alemão de Avaliação de Risco (BfR) indica que a confeção de alimentos utilizando colheres e espátulas feitas de plástico pode largar produtos tóxicos na comida se estes forem utilizados a altas temperaturas, podendo mesmo chegar a ser venenosos.

Tal acontece devido à libertação de oligómeros, pequenas estruturas que são produzidas durante a produção do plástico e que podemos estar a ingerir sem saber – devido ao seu pequeno tamanho.

Por isso, a organização independente da Alemanha divulgou um relatório no qual aconselha as pessoas a evitar ao máximo o contacto de utensílios de plástico com comida a temperaturas acima dos 70°C.

O estudo, conduzido entre 2016 e 2017, debruçou-se sobre oligómeros utilizados em utensílios de cozinha como espátulas e colheres de plástico e revela que 30% destes libertam mais dos que os cinco miligramas por dia aconselhados pelo Regulamento Europeu do Plástico da Comissão Europeia.

Existe ainda falta de informação sobre os efeitos tóxicos de oligómeros em humanos mas, se consumidos em altas doses, estes químicos poderão despoletar doenças no fígado e tiroide, além de serem associados a infertilidade, cancro e alto colesterol.