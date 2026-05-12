Passageiros do cruzeiro estão fechados a sete chaves? As condições da quarentena nos diferentes países

OMS recomenda isolamento por 42 dias na sequência do surto de hantavírus a bordo do MV Hondius, mas cada país tem as suas regras.

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Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Concluída que está a operação de desembarque e repatriamento das 125 pessoas de 23 nacionalidades que estavam no cruzeiro MV Hondius, nas Canárias, a questão que agora se coloca é saber como será feita a quarentena em cada um dos países de origem, de modo a evitar a propagação do hantavírus detetado a bordo do navio de cruzeiro - que está agora a caminho dos Países Baixos, onde será devidamente higienizado - e que tanta preocupação tem gerado um pouco por todo o Mundo.



Os passageiros desembarcaram em Tenerife no último domingo AP

A Organização Mundial de Saúde fala em 42 dias de isolamento, mas nem todos os países acompanham esta recomendação e cada um estabeleceu protocolos de segurança, tempos e condições de isolamento diferentes.

Espanha

Os 14 espanhóis retirados do navio estão a cumprir uma quarentena obrigatória de 42 dias num hospital militar de Madrid, em quartos individuais e sem visitas, pelo menos na primeira semana. É medida a temperatura duas vezes por dia e o teste PCR, realizado à chegada, será repetido ao 7.º dia após a admissão. Um dos passageiros já deu positivo.

França

Em França também há um caso positivo entre os cinco passageiros que estão a cumprir 42 dias de isolamento. Os quatro assintomáticos ficarão no hospital Bichat, em Paris, por pelo menos 15 dias. Depois, dependendo da avaliação clínica, poderão regressar a casa para cumprir o resto da quarentena em ambiente domiciliário.

Grã-Bretanha

Já os 20 britânicos vão permanecer internados no hospital Arrowe Park en Wirral, em Merseyside, durante pelo menos três dias, depois seguirão para um isolamento domiciliário de 45 dias, em que serão seguidos bem de perto pelas autoridades sanitárias. Há um japonês entre os britânicos, que será repatriado nas próximas horas.

Canadá e EUA

No Canadá está previsto um isolamento dos seus quatro cidadãos de pelos menos 21 dias. Seguir-se-á uma avaliação clínica, mediante a qual a quarentena poderá ser prolongada até aos 42 dias recomendados pela OMS.

Nos Estados Unidos, um dos 17 passageiros deu positivo e não foi revelado o tempo de quarentena. Será avaliado caso a caso, em função do risco.

Países Baixos

Os oito holandeses, por sua vez, estão em quarentena domiciliária. Estão autorizados a sair de casa para dar pequenos passeios, sempre de máscara, mantendo uma distância de pelo menos um metro e meio de outras pessoas. "A experiência diz-nos que as pessoas afetadas cumprem muito bem estas medidas", reconheceu um porta-voz do ministério da saúde. Os 38 cidadãos filipinos que estão ainda a bordo da embarcação que tem bandeira holandesa, e que deverá chegar a Roterdão nos próximos dias, poderão cumprir a quarentena no país.

Alemanha

A Alemanha tinha quatro cidadãos a bordo do MV Hondius e a decisão das condições da quarentena ficou a cargo de cada estado. O Instituto Robert Kock recomenda a reclusão "por seis semanas", que pode acontecer em casa ou numa unidade hospitalar, dependendo da situação clínica.

Irlanda, Grécia e Singapura

Os dois passageiros irlandeses vão ficar isolados numa instalação gerida pelas autoridades sanitárias do país por 42 dias, ao passo que o único cidadão grego do MV Hondius ficará num hospital de Atenas por 45 dias, num quarto com pressão negativa, para evitar a eventual propagação do vírus. Os dois homens naturais de Singapura, por sua vez, vão estar isolados por 30 dias.

E em Portugal?

Portugal não recebeu passageiros do MV Hondius, mas a Direção-Geral da Saúde (DGS) publicou esta segunda-feira orientações para a gestão de possíveis casos suspeitos do surto de hantavírus e indicou que o risco no nosso país "mantém-se muito baixo", sem necessidade de implementar medidas preventivas.

A orientação da DGS, realizada de acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC), refere ainda que o INEM deve ser ativado para "garantir o transporte do caso suspeito desde o local onde estiver até ao hospital de referência", que neste caso são a Unidade Local de Saúde (ULS) São José (hospital Curry Cabral para doentes em idade adulta e hospital Dona Estefânia para doentes em idade pediátrica) e a ULS São João (doentes de idade adulta e pediátrica).

Recorde-se que foram confirmados até agora, pela OMS e pelo ECDC sete casos de infeção com hantavírus em pessoas que viajaram no cruzeiro MV Hondius, que saiu do sul da Argentina no início de abril. Três pessoas morreram e existem ainda outros casos suspeitos ou prováveis.