Hantavírus: Diretor da OMS em Tenerife tenta tranquilizar residentes e afasta cenário de “outro Covid”

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) tentou tranquilizar os residentes da ilha espanhola de Tenerife, onde devem desembarcar hoje os passageiros do navio cruzeiro afetado por casos de hantavírus, dizendo que o vírus não é “outro Covid”.

A carregar o vídeo ... “Isto não é outro COVID”, garante diretor-geral da OMS sobre surto de hantavírus em navio

Tedros Adhanom Ghebreyesus chegou sábado à ilha espanhola onde o “MV Hondius”, com bandeira neerlandesa, com mais de 140 passageiros e tripulantes a bordo, deve chegar esta madrugada.

“Sei que estão preocupados. Sei que, quando ouvem a palavra ‘surto’ e veem um navio navegar em direção às vossas costas, surgem memórias que nenhum de nós colocou completamente de lado. A dor de 2020 ainda é real, e não a desvalorizo por um único momento,” disse o líder da OMS numa declaração ao povo de Tenerife.

“Mas preciso que me ouçam claramente: Isto não é outro Covid. O risco atual do hantavírus para a saúde pública continua baixo. Os meus colegas e eu dissemos isto de forma inequívoca, e digo-o novamente a vocês agora”, acrescentou Tedros.

A OMS, as autoridades espanholas e a empresa de cruzeiros Oceanwide Expeditions disseram que ninguém a bordo do “MV Hondius” está atualmente com sintomas do vírus.

O diretor-geral da OMS, juntamente com a ministra da Saúde de Espanha, Mónica García, e o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, chegaram à ilha no sábado para coordenar o desembarque dos passageiros e de alguns membros da tripulação.

Estão no navio cruzeiro "MV Hondius", que esteve de quarentena em Cabo Verde, 147 pessoas, de 23 nacionalidades, incluindo passageiros, tripulação e pessoal médico da OMS e do Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês).

Desembarcarão mais de 100 pessoas, que serão repatriadas a partir de um aeroporto da ilha de Tenerife, em aviões de vários países e da União Europeia (UE), devendo manter-se no barco 43 membros da tripulação, que seguirão viagem, na segunda-feira, para levar o paquete até aos Países Baixos, país onde está registada a propriedade do "MV Hondius" e de onde é o armador.

Está programado que o navio chegue ao porto de Granadilla, Tenerife, hoje às 05:30 (mesma hora em Lisboa) e espera-se que comecem a desembarcar em grupos controlados a partir das 08:00, segundo a empresa de cruzeiros.

Após o desembarque, cada grupo será transferido imediatamente para o avião que lhe foi destinado para seguirem para os países de origem.

A OMS adiantou no sábado que oito casos relacionados com o surto foram reportados até sexta-feira passada, dos quais seis foram confirmados como infeções com a variante dos Andes do hantavírus - a única estirpe da qual foi documentada a transmissão de pessoa para pessoa - e também houve três mortes (duas confirmadas e uma provável).

Outros quatro pacientes permanecem hospitalizados e as investigações prosseguem para determinar a origem exata do surto.