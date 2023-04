Pang Pha, a elefante que aprendeu a descascar bananas

Pang Pha tem 36 anos e vive desde 1987 no Jardim Zoológico de Berlim, Alemanha. Foi lá que os seus tratadores repararam no seu comportamento incomum: a elefante de 36 anos sabe descascar bananas. Esta habilidade foi relatada a peritos da Universidade Humboldt de Berlim, que publicaram agora um estudo no jornal científico Current Biology.





A carregar o vídeo ... Pang Pha descasca bananas

Tópicos elefante descascar bananas estudo

"Descobrimos um comportamento muito único", descreve Michael Brecht, neurocientista que estuda elefantes na universidade alemã, citado pelo jornal Science Daily. "O que torna a descasca de bananas de Pang Pha tão única é uma combinação de fatores: habilidade, velocidade, individualidade, e a provável origem humana - em vez de um só elemento comportamental."No estudo, os cientistas explicam que Pang Pha foi criada por um tratador humano que lhe descascava as bananas antes de lhas dar. Colocam a hipótese de assim, a elefante ter descoberto o sabor de uma banana descascada, algo que os outros elefantes que com ela vivem não conhecem. Nenhum dos outros animais foi observado a replicar o comportamento de Pang Pha, mas este destaca o quão habilidosos estes grandes mamíferos conseguem ser.Pang Pha come as bananas totalmente amarelas ou verdes inteiras, com casca. Recusa as bananas totalmente enegrecidas mas, quando se depara com uma banana amarela com pintas pretas, prefere descascá-la. Para isso, usa a tromba partindo a banana ao meio, e abanando-a até que a polpa saia. De seguida, devora o fruto e afasta a casca."É muito habilidoso. Ela claramente otimizou o comportamento", relata Michael Brecht ao jornal The New York Times. O neurocientista conta ainda que, apesar de a cria de Pang Pha, Anchali, não saber descascar bananas, a mãe já o fez para ela. O comportamento de Pang Pha também muda quando se alimenta rodeada de outros elefantes: é menos seletiva e come as bananas inteiras, deixando apenas a última para descascar.