Os animais também choram

Abre-se um novo capítulo no estudo das emoções: não são exclusivas dos humanos. Veja-se o elefante triste (foto acima), que até chora, em luto pela perda dos seus. Mais: perante estranhos, o polvo em cativeiro muda de cor por irritação. Quanto às abelhas, atacam em força à saída da colmeia porque estão enraivecidas. São exemplos que o neurocientista norte-americano David J. Anderson publica no novo livro The Nature of The Beast: How Emotions Guide Us (a natureza da besta: como as emoções nos guiam, tradução livre).