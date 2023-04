Baterias à base de água armazenam muito mais energia do que se pensava

As baterias à base de água apresentam uma capacidade de armazenamento de energia 10 vezes superior às baterias de iões de lítio, segundo os investigadores da Universidade A&M do Texas.

Há alguns anos que o mundo científico se questiona se as baterias à base de água podem vir a ser o futuro. Agora, os investigadores da Universidade A&M do Texas descobriram uma diferença de 1.000% na capacidade de armazenamento de elétrodos neste tipo de baterias.







TEXAS A&M ENGINEERING

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Estas baterias são diferentes das de iões de lítio que contêm cobalto. Entre as vantagens têm o facto de evitar incêndios como explicam, ao EurekAlert, os professores Jodie Lutkenhaus e Daniel Tabor. "No futuro, se existirem falhas nas matérias-primas, o preço das baterias de iões de lítio subirá muito. Se tivermos esta bateria alternativa, podemos usá-la, já que o fornecimento é muito mais estável, porque podemos fabricá-las aqui nos Estados Unidos e as matérias-primas para as fabricar estão aqui", acrescentou Lutkenhaus.A especialista explicou que estas baterias aquosas consistem num cátodo, eletrólito e um ânodo. Os cátodos e ânodos são polímeros que podem armazenar energia, e o eletrólito é água misturada com sais orgânicos. O eletrólito é a chave para a condução de iões e armazenamento de energia através das suas interações com o elétrodo.Assim, "se um elétrodo inchar demasiado durante o ciclo, não consegue conduzir tão bem os eletrões, e perde-se todo o desempenho", explicou a professora, revelando acreditar que "existe uma diferença de 1.000% na capacidade de armazenamento de energia, dependendo da escolha do eletrólito devido aos efeitos de inchaço".De acordo com o artigo publicado na Nature Materials , os polímeros redox-ativos e não conjugados são uma opção promissora para baterias aquosas sem metais, contudo, a reação envolvida é complexa e difícil de compreender devido à transferência simultânea de eletrões, iões e moléculas de água.As simulações realizadas pelo grupo de investigação de Tabor permitiram uma compreensão mais detalhada da estrutura e do comportamento das moléculas em estudo, complementando assim as observações experimentais. "A teoria e a experiência trabalham frequentemente em estreita colaboração para compreender estes materiais. Uma das coisas novas que fazemos computacionalmente neste trabalho é que carregamos efetivamente o elétrodo em múltiplos estados de carga e vemos como o meio ambiente responde a esta carga", explicou o professor.Os investigadores observaram visualmente se o polo negativo da bateria operava de forma mais eficiente na presença de determinados tipos de sais, medindo cuidadosamente a quantidade exata de água e sal que é adicionada à bateria durante o seu funcionamento. É com base nesta informação que Tabor considera que esta nova tecnologia de armazenamento de energia é um empurrão para baterias sem lítio. "Temos uma melhor imagem a nível molecular do que faz com que alguns elétrodos de bateria funcionem melhor do que outros, e isto dá-nos fortes provas de onde avançar na conceção de materiais", disse.